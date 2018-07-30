Çağımızın en gözde mesleklerinden biri olan oyun geliştiriciliği hakkında rehberiniz olacak önemli ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Birçok oyunsever hayatlarının bir döneminde kendi oyununu yapmayı düşünmüş ancak bu hayali gözünde fazla büyütmüştür. Çoğu kişiye göre oyun yapmak, ulaşılması neredeyse imkansız bir hayalden ibarettir. Konu yeni bir oyun yaratmak olduğunda hep EA ya da Sony gibi devasa şirketleri düşünürüz fakat son dönemin yükselen trendi bağımsız (indie) oyunlar, bizlere kanıtlıyor ki yeterince isteyen her insan ya da ekip bir şekilde kendine ait bir oyun yaratabilir.

BBC’nin önderliğinde İsviçre’nin dört bir yanında oyun geliştiricileri bir araya getiren Stugan programında gerçekleştirilen röportajlar serisi, birçok oyun geliştirici adayına ışık tutacak cinsten. Özellikle programa dahil olan tüm ekiplere sorulan “Herkes oyun yapabilir mi?” sorusuna alınan benzer yanıtlar oldukça cesaret verici. İşte ana hatlarıyla kendi oyununu yapmak isteyenlere tavsiyeler:

Küçük Oyunlarla Başlayın

Tecrübelerini BBC ile paylaşan Mark Backler: "Geliştirici olmak isteyen oyun severlerin genelde World of Warcraft ya da Final Fantasy gibi devasa oyunlar yapmak istediğini söyler ancak bu neredeyse imkansız bir başlangıç hedefi; zira bahsi geçen oyunlar, kimi zaman binlerce personelin çalıştığı ve buna rağmen yıllar içinde bitirilebilen dev projeler. Bağımsız bir projenin bu tür oyunların seviyesine gelmesi için yılların tecrübesi dahi yeterli olmayabilir. Bu yüzden öyle ya da böyle başlangıçta basit oyunlar yapmaya uğraşılmalı. Topları etrafa iteceğiniz anlamsız ve basit bir oyun dahi size kattığı tecrübe ile geçmişinizde hoş bir anıya dönüşecektir.” sözleri ile düşüncelerini paylaştı.

Backler, tıpkı röportajında da belirttiği gibi oldukça küçük oyunlar ile oyun dünyasına giriş yapmış ve kendine has tarzı ile oyun geliştiren ekibine, Tomb Raider oyunlarında görev yapan yazarlardan birini dahi katmayı başarmış bir isim.

Oyun Motoru Seçin

Lego yaparken kullandığınız setler sizin ortaya çıkaracağınız yapının görünüşünü ve tarzını belirlediği gibi, oyun motorları da oyunlarınızın tarzını ve yapabileceklerinizi belirler. Oyun motorları içlerinde grafikler, animasyonlar hatta yapay zekayı dahi hazır olarak bulundurur. Bu iş konusunda tecrübe kazanmak isteyenlerin imdadına ise Scratch veya Twine gibi basit oyun motorları yetişiyor. Kazanılan tecrübenin ardından GameMaker gibi orta seviye motorları takiben Unreal gibi dünyaca ünlü oyun motorlarına geçmek de hayal olmaktan çıkıyor.

Orijinal Olun

İlk denemenizi bir kenara bırakırsak, olabildiğince kopyadan uzak ve özgün bir içerik yaratmak, sizi daima bir adım öne taşıyacaktır. İlginç bir bilgi olarak Super Mario’nun baş mimarı Şigeru Miyamoto, şirketinde daima farklı ilgi alanlarına sahip, özgün tasarımcılarla masaya oturuyor.

Destek İstemekten Çekinmeyin ve Sürekli Yeni Geliştirici Adayları ile Tanışın

Dünyanın en yetenekli ya da en hırslı insanı dahi olsanız kimi zaman ufacık bir destek ya da işini bilen bir rehber, sizi 2-3 yılda kazanacağınız bir tecrübeye ya da bilgiye eriştirebilir. Üstelik kendiniz gibi insanların arasında olmak, motivasyonunuzu geliştireceği gibi potansiyel bağımsız bir ekibin kurulmasında da ilk adımı oluşturabilir. Kısacası tanışın ve tanıştırın; bu konuya ilgisi olan insanları sosyal çevrenize mutlaka dahil edin.