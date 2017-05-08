22 Saatlik Oyunu (Prey) Yalnızca 44 Dakikada Bitirdi!

Yeni bir Speedrun başarısı geldi. Bethesda'nın yeni oyunu Prey'i yalnızca 44 dakika 6 saniyede bitirmeyi başardılar.

Bethesda, yalnızca ismini kullanıp geri kalan her şeyini değiştirdiği yeni oyunu Prey'i 5 Mayıs’ta PS4, Xbox One ve PC için satışa sundu. Satışa sunulur sunulmaz oyuncuların hücum ettiği oyunun dereceleri de gelmeye başladı. Çıktıktan yalnızca iki gün sonra ilk speedrun'ı gördüğümüz oyundan son derece olumlu tepkiler geliyor. Speedrun, bilmeyenleriniz için, bir oyunu olması gerekenden çok daha kısa bir sürede bitirmeye çalışmak demektir. SpeedRunnner “DraQu”, oyunu yalnızca 44 dakika 6 saniyede tamamlamayı başardı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun ortalama bitiş süresinin 22 saat olduğu açıklanmıştı. Normal oyuncuların yine oyunu 18-22 saat aralığında bitireceği düşünülüyor.

Video ile birlikte oyunla ilgili birçok açıkta meydana çıktı. Bu açıkların kısa sürede kapanmasını bekliyoruz. Oyunun ilk speedrun’ı olması ile özel bir yere gelmiş olsa bile, çok daha kısa sürelerde speedrun’lar gelecektir.

Oyunu normal bir şekilde satın alıp oynayan ‘normal’ insanların yorumlarına baktığımızda, genel olarak çok beğenilmiş başarılı bir oyunu görüyoruz. Steam sayfasında yapılmış incelemelerde “çok olumlu” olarak gözüken oyun, Bethesda’nın başarılı oyunlarından birisi olacakmış gibi duruyor. 44 dakikalık speedrun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.