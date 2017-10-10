Slyfincleton, 'Ağsız' Spider-Man ile Dünya Rekoru Kırdı!

Speedrun'da Spider-Man 2'nin dünya rekortmeni konumunda bulunan Slyfincleton, bu kez de ağ kullanmadan Spider-Man'ı yöneterek yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Spider-Man denince akla ilk gelen şey ağ atarak binadan binaya sıçraya bir süper kahraman. Peki bu süper kahramandan ağlarını alırsak ne olur? Slyfincleton, 2004 yılında piyasaya sürülen Spider-Man 2 oyununun hızlı gezinti modunu hiç ağ kullanmadan ne kadar sürede bitirebileceğini merak etti ve sonucunda yeni bir Speedrun rekoru kırdı.

Spider-Man, hızlanmak için gitmek istediği yönde sabit bir nesneye ağ atar ve ağı çekerek hızlı bir şekilde ilerler. Fakat bunun dışında normal bir insana göre çok daha uzağa zıplayabilir ve binaların yere dik durumda olan dış yüzeyine ya da tavanlara tutunabilir. Slyfincleton da bu iki yeteneğin Spider-Man’a yeterince hız kazandıracağını düşündü ve Spider-Man 2 Swingless (Ağsız) dünya rekoru kırdı.

Spider-Man 2’nin standart Speedrun dünya rekoru 1 saat 2 dakika 16 saniye ile Slyfincleton’a aitti. Spider-Man 2’nin ‘ağsız’ dünya rekoru da 1 saat 43 dakika 31 saniyelik bitiriş süresi ile yine Slyfincleton’a ait olmuş oldu. Slyfincleton’nun dünya rekoru performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.