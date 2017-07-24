Tam 3 Yıl Uğraşarak DayZ Haritasını Minecraft'a Kopyaladı!

Minecraft'da uzun uğraşlar veren birçok insan var. Bu oyunculara bir yenisi daha eklendi. 2014 yılında başlayıp tam 3 yıl sonra projeyi bitiren Criand, DayZ'nin devasa haritası Chernarus'u Minecraft'ta baştan modelledi.

Minecraft’ın işsizlik ve büyük uğraşlar üzerine başarılı olan oyun haritalarına bir yenisi eklendi. Arma 2 ve DayZ’de gördüğümüz Chernarus haritasının birebir kopyasını Minecraft’a ekleyen Criand nickli oyuncu, bu sabırlı işi yapmak için tam 3 yılını harcadı. Bütün harita bittiğinde gerçekten muhteşem bir görüntü yakalayan Criand, Reddit’e yaptığı açıklamada projenin, 2014 yılında başlayıp yaklaşık 1800 saat oyun oynadıktan sonra bu hale geldiğini açıkladı.

Yapılan haritanın detaylarını gördüğünüzde gerçekten hayretlere düşebilirsiniz. Normal haritada yer alan şehirler, kasabalar, yollar, hava meydanları, kaleler ve kısaca haritada bulunan her şeyi Minecraft haritasına aktaran işsiz arkadaşımız, Arma 2 veya DayZ oynayanların daha iyi anlayabileceği etkileşimli alanlar bile eklemiş.

Criand, “sonunda” bittiğini söylese de Chernarus haritası şu anda indirmeye açılmadı. Konuya ilişkin açıklama henüz yok, ancak harita yakın zamanda denemek isteyen herkese açılacaktır.

Aşağıdan haritanın bazı özel noktalarına görebilirsiniz. Haritayı Minecraft’ta tamamlamak son derece uzun bir serüven, ancak tüm tasarım bittiğinde o rahatlama hissini düşünemiyorum bile. Peki, sizlerin Minecraft’ta yaptığı güzel harita veya yapılar var mıdır? Yorumlarınızı ve yapılarınızı bekliyoruz.