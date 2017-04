Bir Oyuncunun Oyun Esnasında Göz Hareketleri Nasıl Oluyor?

Oyun oynarken gözlerimizin nasıl hareket ettiğini, ekranı ne denli hızlı takip ettiğimizi hiç merak ettiniz mi? Bu video merakınızı giderebilir.

Teknoloji her ne kadar ilerlese de, her ne kadar insanın yapabildiği şeylere, sahip olduğu özelliklere yakın robotlar üretilse de insan hala vücudunun her parçasıyla eşsiz, muazzam bir canlı.

Belki biz farkında olmuyoruz fakat en basit işleri yaparken bile vücudumuzun yaptığı şeyler, başlı başlarına mükemmel ötesi şeyler. Mesela en basitinden oyun oynamak. Oyun oynarken sadece ellerimizi, parmaklarımızı kullanıyoruz gibi geliyor ama el göz koordinasyonu, bu koordinasyonun beynimizde işlenişi, milisaniyeler içinde verdiğimiz tepkiler, insanın ne denli muazzam bir varlık olduğunun kanıtı.

İşte bu konuda güzel bir çalışma, Jon Matthis isimli oyuncudan gelmekte. Overwatch oynarken kurduğu göz takip sistemi ile gözünün hareketlerini ve ekranda baktığı yerleri eş zamanlı olarak kaydeden Matthis, bir oyuncunun oyun esnasında göz hareketlerinin ne denli fazla olduğunu da güzel şekilde göstermekte.