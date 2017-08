Bir Partide Köpek Arayacağınız, Son Zamanların En Garip Oyunu!

Toplumsal bir soruna değinen tasarımcı, oyununda bir sürü insanın bulunduğu bir ev partisinde köpek aramanızı sağlıyor.

Will Herring isimli tasarımcı, piyasadaki oyunlara hiç benzemeyen bir oyuna imza attı. “Pet the Pup at the Party”, gördüğümüz en ilginç ve yararlı oyunlardan birisi olarak gözüküyor. Bir ev partisinde toplumsal kaygıyı hafifletmek için insanları görmezden gelerek evde beslenen hayvanları arayacağınız son derece garip, ancak yaz aylarında kapının önüne bir tas su veya yemek koymanızı hatırlatacak bir oyun olmuş.

Birinci şahıs açısından oynanan oyunda hayvanları bulmak için iki dakikanız var. Bunun için hızlıca parti mensuplarını itebilir ve bu yüzden genellikle huysuz yüzlere bakabilirsiniz. İsterseniz bu arada köpekleri bulmak için insanlarla sohbet edebilir ve bu sayede en çok köpeğe erişebilirsiniz

Sevimli bir köpeği bulmak için “hav hav” seslerini takip ederek, sesin geldiği yeri takip edebilirsiniz. Sonuçta Counter Strike oynayarak yıllarca ses kastığımız zamanların yararlı olacağı bir anının gelmesi gerekiyordu.

Oyunun keyifli olma çabasının yanında sosyal mesaj da paylaşan Will Herring, Pet the Pup at the Party’i PC ve Mac kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlamış. Yine de isterseniz siz Herring’e bağışta bulunabilirsiniz.

Köpek sahibi birisi olarak şunu söyleyebilirim ki yalnızca evinizde değil, dışarıda yaşayan canlıların da yiyeceğe ihtiyacı var. Evinizde bugün arda kalan yemekleri çöpe atmak yerine kapınızın önündeki tasa koyarak bu canlıların zaten zor olan yaşamını bir nebze olsun hafifletebilirsiniz.