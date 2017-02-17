Bir Patriot Füzesavar Sistemi Nasıl Çalışır?

Haberlerde ara sıra gördüğümüz patriot füzesavarlarının çalışma mekaniği hakkında bazı bilgiler vermek istedik.

Patriot füzesavar sistemi, PAC-1, PAC-2 ve PAC-3 olmak üzere 3 farklı teknolojiye sahiptir. Bunlardan en çok PAC-2 ve 3 olanları kullanılıyor. Şimdi PAC-2’nin nasıl çalıştığıyla ilgili bazı bilgiler verelim:

Birbirlerinden 50 kilometre uzaklıkta, çok hızlı ve çok parçacık taramalı radar bulunur. Bunlar sürekli olarak gökyüzünü tarayarak füze hızında ve boyutunda parçalar ararlar.

Eğer bu kritere uygun bir füze tanımlanırsa önce füzenin yönü ve rotası belirlenir, bir yandan da ‘ben dostum’ sinyali aranır. Eğer sinyal doğrulanırsa işlem sadece izleme modunda devam eder. Eğer değilse şunlar yapılır:

Her PF bataryası 16 adet Stinger (alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı kullanılan, bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelen, pasif güdümlü ateşle-unut tipi hava savunma füze sistemidir) ya da patriot taşıyabilir. İzleme, tanımlama, ateşleme işlemerinin tümü otomatiktir. Roket ateşlenir. Ateşlenen her roket, merminin 5 katı hızına ulaşabilir. Bu hız, saniyenin 1/1000’inde 30 metre anlamına gelir.

Roket, düşman füzesinin en yakınında -ki çakışma ihtimali de bulunuyor- patlatılır fakat füzelerin çok hızlı yol alanları hariç, uzun mesafeli olanları düzgün bir rotada ilerlemezler. Karadan karaya tipindeki füzelere karşı patriot füzesavarın başarı oranı düşüktür.

PAC-2 dışında 3’te ek olarak roketin kendi radar ve patlatma karar mekanizması bulunuyor. Bu sistem, radarların tarayamadığı alçaktan uçan füzeleri de kapsıyor.