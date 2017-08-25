Bir Pilin Boş Olduğunu Anlamak, Aslında Bu Kadar Basit!

Bir pilin boş olup olmadığını anlamak, günlük yaşamda karşılaştığımız bazı durumlarda işimize oldukça yarayabilir. Bir pilin bitip bitmediğini anlamanın yolu oldukça basit.

Kullandığınız bir nesnenin içinde olan ya da açıkta duran bir pilin boş olup olmadığını anlamak bazen büyük bir çile olabilir. Özellikle aynı cihazda bulunan pilleri farklı zamanlarda değiştirdiyseniz biten pili anlamak için dolu olan bir pili bütün piller ile teker teker denemek, zaman kaybettirmesinin yanında bazen sinir edici de olabiliyor.

Biten bir pili anlamak için düz bir alan yeterli olacaktır. Öncelikle pili oldukça alçaktan düzlüğün üzerine bırakın. Pil sekecek ya da sabit bir şekilde duracaktır. Eğer pil sekerse pilin boş olduğunu anlayabiliriz. Ancak pil sekmezse ve sabit bir şekilde durursa bu, pilin dolu olduğu anlamına geliyor.

Bonus Bilgi

Eğer pil çok az sekiyorsa ve yüksek güç isteyen bir cihazı çalıştırmıyorsa o pili daha düşük güç isteyen aletlerde kullanmanız mümkün, böylelikle enerji tasarrufu yapıp bütçenize ufak bir katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bir pil tamamen boş ise çöpe atmal yerine geri dönüştürme noktalarına götürmek, doğamız için çok faydalı olacaktır.