Bir Pizzacıda Çalışırken 4 Milyar Dolarlık İş Kuran Kadın

Nicole Mustard, üniversiteyi bitirdikten sonra kendisini zor bir mücadelenin içinde bulunca kendisine söz verdi. Hayattaki tek amacı mutlu olmaktı. Bu kararlılık onu başarıdan başarıya sürükledi, bir pizzacıyken 800 kişiye ekmek olan 4 milyar dolarlık girişimin sahibi oldu. Pek ama nasıl?

Gençlerin büyük çoğunluğu, çalışma hayatına girince motivasyonlarını kaybediyorlar. Bu sadece ülkemizde olan bir sorun değil. Nichole Mustard adında bir kadının yaşadığı ABD için de aynı sıkıntılar var. Hayattaki hiçbir şeyin bahane edilmemesi gerektiğine dair, her zaman örnek teşkil edecek bir azmin hikayesiyle karşınızdayız.

Nichole, Silikon Vadisi’ndeki klasik teknoloji girişimcilerinden birisi değil. Henüz çocuk yaşlarda kodlamayı öğrenmedi, Stanford’da okumadı ya da bir teknoloji devinde çalışmadı. Üniversiteden sonra Pizza Hut’da stajyer olarak yönetici pozisyonunda çalışmaya başladı. Los Angeles’ta bir arkadaşıyla beraber tuttuğu evde yaşıyor.

Mustard, bir kredi derecelendirme şirketi olan, 4 milyar dolar değerindeki Credit Karma’nın 3 kurucusundan birisi. Kendisi, mutlu olmaya odaklanmak gerektiğini, hayatın bize getirdiklerini kabullenmenin şart olduğunu söylüyor. Bu kararlılık, hayatınızdaki her şeyi riske atsanız bile size güç veriyor.

1700 kişilik nüfusa sahip olan Ohio’nun Coldwater isimli kasabasında büyüyen Mustard, Miami Üniversitesi Zooloji bölümüne girdi. Kendisi bir bilim insanı olmak istiyordu, ancak bu kararından kısa sürede vazgeçti. Bi müddet nasıl bir yaşam tarzına sahip olmak istediğine karar veremedi. Bu nedenle arayışı için kendisini daha da zorlayacak olan sınavların içerisine gitti, Los Angeles’a taşındı.

Mustard’ın şehre ilk ayak bastığı günlerde ne bir arkadaşı, ne bir işi ne de kalacak yeri vardı. Pizza Hut’daki stajyer yöneticilik onun ilk işi olmuştu. Genç kadın pizzacılıkta da geleceğini parlak göremedi. Kendisini neyin mutlu ettiğini aramaya devam etti. Bu nedenle sertifikalı bir finansal planlama uzmanı olmaya karar verdi. Bu keşif Mustard’ın hayatını değiştirdi.



Nichole Mustard ve ortakları

Bir eşcinsel olmanın getirdiği toplumsal baskıya rağmen, kız arkadaşının iş bulması nedeniyle Boston’a taşındılar. Mustard işsiz kaldı. Yeni hayatında Compete.com adındandaki bir şirkette satış direktörü olarak devam etti. Bir önceki adımında aldığı uzmanlık sertifikası ona bu işi getirmişti.

Şirketteki görevi dolayısıyla E-Loan adındaki bir başka şirkette çalışan Kenneth Lin ile tanıştı. Mustard’ın bir fikri vardı. Tüketicilerin kendi kredi puanlarını görmelerini ve takip etmelerini kolaylaştıran Credit Karma adındaki şirket bu şekilde doğdu. İkiliye teknik işlerden sorumlu olacak Ryan Graciano dahil oldu.

Mustard, ekibini işi San Francisco’da kurma konusunda ikna etti. Evler, arabalar satıldı. Kariyeri boyunca içinde bulunduğu temaslar, TransUnion şirketiyle anlaşmaya gitmelerine neden oldu. Bu anlaşma sayesinde tüketici kredi puanlarına ilişkin bilgilere ücretsiz erişim hakkı elde ettiler.

2008 yılına gelindiğinde, ortaklarından FedEx çekildiğini açıkladı. Bu kötü bir haberdi. TransUnion, Mustard ve arkadaşlarına her şeyi toparlamaları için 30 gün süre verdi. Ekip 29 günde başarıya ulaştı. 2009 yılına geldiklerinde yaklaşık 300.000 kişiye hizmet veren bir şirket oldular. Küçük bir Silikon Vadisi olarak anılan Sand Hill Road’a yönlenen ekip, burada yatırımcıların karşısına çıktı.

Yatırımcılar, Mustard ve arkadaşlarının bu hizmeti neden verdiklerini bir türlü anlayamadılar. Sektörler Amazon egemenliği altına girmeye başlamıştı. Burada onlar için ekmek yoktu. Ekip yeniden toparlanıp bu kez Virginia eyaletine geçti. Yerli iş insanlarından birkaç milyon dolar destek alındı. O günden bugüne şirketin müşteri sayısı 80 milyona çıktı. Şu anda tekrar geriye döndükleri San Francisco’da 800 kişilik bir ekiple çalışıyorlar.

Mustard, “Sadece para kazandıran değil, aynı zamanda harika hissettiren hedefler belirledim. Bu nedenle aldığım riskler, tek yönlü uçak biletlerim benim için endişe kaynağı olmadı.” diyor.