Bir Pompeii Kurbanının Bu 'İlginç' Fotoğrafı Viral Oldu!

Bu kez internetin gündeminde, şok edici trajediyi alışılmadık bir görüntüyle karşılayan bir kurban var. Sosyal medyanın diline ölsen de düşmeyeceksin dedirten yorumları derledik.

Tarihin en talihsiz yok oluşlarından birisi olan Pompeii felaketi, günümüze kadar korunmuş 1500 kadar mumyayla tüm trajediyi adeta tekrar yaşatıyor. MS 79 yılında gerçekleşen felaket, o dönem bütün şehri ve çevresindeki bütün yaşamı adeta taşlaştırdı.

Ancak internetin gündemine düşen şey bu kez bu trajedi değil, Pompeii kurbanlarından birisi olan bir adamın görüntüsüydü. Fotoğraf son bir haftadır çeşitli mecralarda tartışma konusu oldu. İnsanlar adamın ne yaparken ölmüş olabileceği hakkında kafa yormaya başladılar:

"Mastürbasyon yapan adam, Pompeii MS 79"

"Bu adam ateşi, külü, bütün dünyanın çöktüğünü gördü ve sonsuzluğa gitmeden önce bir şey yapmaya karar verdi. Efsane."

"Sevdiklerine sarılarak öldü."

"Roma yanarken nelerin döndüğüyle ilgili konuşalım."

"Hayır... Hayali gitar çalıyor."