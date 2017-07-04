İş dünyasının sıkıcılığı konusunda kendi diliyle mücadele etmeye kararlı olan bir programcı, haftada iki saatten daha az çalışmasını sağlayan bir sistem geliştirdiğini fakat bunu yöneticilerine söyleyemediğini belirtti. İsmini açıklamayan çalışan, sisteminin ne kadar etik olduğu konusunda ise biraz endişeli.

İnsanlar, iyi bir hayat standardı yakalamak istiyorlarsa çalışmak zorundalar. Dünya üzerinde binlerce meslek var ve hepsinin emek süresi ve kazanç miktarı birbirinden farklı, bizler de bunu algılamakla yükümlüyüz. En azından bize öğretilen, gösterilen ve gördüğümüz gerçekler bundan ibaret. Diğer yandan, olabildiğince az çalışıp, aynı kazancı elde etmeyi kim istemez ki? İşte bu mantıkla yola çıkan bir yazılımcı, çalıştığı şirketteki görevini otomatikleştiren bir sistem geliştirdi. Bu sayede haftada 2 saatten bile daha az sürelerde çalıştığını itiraf eden yazılımcı, ismini açıklamadan bomba bir soruyla kafaları karıştırdı:

İşverenime, işimi otomatikleştirdiğimi söylemem iş etiği dışında olan bir şey midir?

Tahmin edebileceğiniz gibi, tarihteki en sıkıcı şey iştir. Bununla birlikte, iyi bir ücretle tam zamanlı bir iş için can atarız.

Yaklaşık 18 ay boyunca bunu gerçekleştirdim ve o an temel olarak kurulan bütün tuzakların farkına vardım: Aslında, son 6 aydır sadece bir şey yapıyor olan bir program yazmıştım. Sadece elektronik bir tabloyu temizliyor ve programı çalıştırmak için 10 dakikamı ayırıyorum.

Sorun şu ki, bu yaptığımı işverenime henüz anlatmadım. Onlara söylersem, muhtemelen programı ele geçirip benden kurtulacaklar.

Gelen yorumlardan sonra programcı, işlerin bir insan tarafından yapılıyormuş gibi görünmesi için, yaptığı çalışmaya birkaç tane hata yazılımı eklediğini de itiraf etti. Soru ve sorunlar ayırca, dünyaca ünlü platform Hacker News'te de büyük tartışma konusu oldu.

İlginçtir ki, tüm tartışmalar boyunca diğer çalışanların görüşleri ilginç bir şekilde bölündü. İşte gelen yorumlardan bazıları:

"Haftada 1-2 saat harcıyorsunuz, programı 6 ay önce yazdınız ve henüz iş yerinize bunu söylemediniz. Öyleyse her hafta tamamladığınız işler hakkında yalan söylüyorsunuz. Aldatmacanıza kasıtlı olarak böcekler yerleştirdiniz. E-tabloları oluşturan analistlerin çalışmalarınızı doğrulamak için zamanlarından çalmaya devam ediyorsunuz.”

"Ben de benzer bir durum yaşadım. Şirketime zahmetsiz bir veri girişinin mümkün olabileceğini gösterdim ve garanti ettim. Süreci otomatikleştirdim ve bunu herkese açıklayınca yeteneklerime uygun daha üst düzey bir departmana atandım.”

"Yanlış yaptığın tek şey, kendi yetenekleri ve potansiyel üretkenliğini yeterince iyi kullanmaman. Senin için en iyi çözüm daha iyi bir iş bulmak olacaktır.”

“Burada iş etiğine dayalı bir şey bulunmadığını düşünüyorum. Ücretlerle yapılan iş arasındaki ilişki yazılım açığa çıktığında yok olabilir. Böyle çalışanlar şirketler için değer yaratırlar, ancak şirketler çalışanlarını her zaman istismar ederler.”