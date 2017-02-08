Programlamacı, Amazon Dash Button'ı Bağış Butonuna Çevirdi

Bir programalamacı Amazon Dash Button’unu her istediğinde bağış yapmak üzere programladı ve bütün bu süreci Medium’da paylaştı.

Bir programlamacı, Amazon Dash Button’unu her istediğinde Amerikan Sivil Hakları Birliği’ne 5 dolar bağışlamak için programladı. Medium’da paylaşılan bir yazıda, Nathan Pryor, para gönderen komut dizisi yazmadan etiketini tasarlamaya kadar özel ve hayırsever bir Dash Button tasarlama sürecini detaylandırdı.

Birlikte çalışmak için Amerikan Sivil Hakları Birliği’nden bir bağış API’ı yoktu ve Pryor, otomatik olarak Amerikan Sivil Hakları Birliği’nin formunu çekebilen ve hemen kişisel bilgilerini ve kredi kartı numarasını girebilen bir tane yazdı. Amazon’un internet sitesindeki başarılı bir test uygulamasından sonra, Pryor komut dizisini tamamen özelleştirilebilen bir Amazon Dash Button olan AWS IoT Button’una bağladı. Hatta, daha geleneksel markalı bir buton gibi görünmesi için bir Amerikan Sivil Hakları Birliği etiketi tasarladı ve yazıcıdan çıktısını alarak butonun üstüne yapıştırdı.

Pryor, kendi Dash Button’larını programlamak isteyenler için yazdığı komut dizisini de paylaştı. Ancak komut dizisinin etkinliği ve güvenliği konusunda herhangi bir garanti vermiyor.