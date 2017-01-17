Bir Projeniz Veya İşletmeniz İçin İlk Atılması Gereken Adım: Marka Tescili

Marka veya projeniz için yapılması gereken ilk adım olan marka tescili işlemi için atılması gereken adımlardan bahsediyoruz.

Bir işletme daha fikir veya oluşum aşamasındayken ilk atılması gereken adımlardan biridir marka tescil sorgulama ve uygun ise marka tescili başvuru işlemi. Daha sonradan telafisi çok zor veya isim, marka değişikliğine kadar gidilen durumlar söz konusu olmuştur bu adımı atlayıp diğer aşamalara geçmek. Bir marka piyasaya girdiğinde eğer Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından markası tescil edilmediyse bir başkası tarafından kolayca tescil edilebilir ve bu diğer kişiyi ve yaptığı yatırımları zor durumda bırakabilir keza bırakmıştır da.

Marka Tescil Sorgulama

Yapılması gereken çok basitti aslında. Marka, isim belli olduktan sonra bir marka tescil ofisi ile görüşüp marka müsaitlik durumu yani marka tescil sorgulama işlemi yapılmalıdır. Eğer marka müsait ise ilgili hizmet sınıfında tescil edilmek üzere marka tescil başvurusu yapılmalıdır. Bu aşamada Marka tescil ofisinin tecrübesi çok önemlidir. Markanın TPE tarafından onaylanıp onaylanmayacağı öngörülmelidir. Bunun içinde iyi bir analiz yapılmalıdır ki bu sadece manuel olarak bireysel denemeler ile yapılması çok zor olduğu için profesyonel programlar kullanılmalıdır. TPE tarafından yayınlanan güncel bültenler takip edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Markanın tesciline engel bir durum söz konusu ise bu Marka Vekili tarafından başvuru yapılmadan önce tespit edilmelidir ve marka sahibi bu konuda bilgilendirilip durumu uygun hareket edilmelidir. Aksi halde TPE tarafından sonradan gelecek red cevabı hem süreci uzatacak hem de yapılan masrafı arttıracaktır. Kısacası süreci kısaltmak ve maliyeti düşük tutmak için ilk başvuruda marka tescile müsait olmalıdır.

Marka Tescili Süreci

Marka tescil süreci yaklaşık 10-12 ay sürmektedir. Bu süre TPE’deki yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak marka online başvuru yapıldığı andan itibaren koruma altına alınmaktadır. Yani başvurusu yapılan bir marka için o andan itibaren aynı markaya bir başkası başvuru yapamaz, yapsa bile TPE tarafından red edilir. Bu sebeple marka tescili işlemlerinde önce başvuran her zaman avantajlıdır.

Marka Başvurusu

Marka başvuru aşamasında bir diğer önemli adım da marka sınıfının doğru belirlenmesi aşamasıdır. Eğer hizmet verilen sınıfta marka tescil başvurusu yapılmaz ise marka tescil belgesinin gerçekte verilen hizmet alanı için bir koruma sağlaması mümkün değildir. Bu noktada da marka hizmet sınıflarının çok iyi incelenip yapılan işe, hizmete en uygun sınıf tercih edilmelidir.

Yukarıda bahsedilen konuların tümünde işinde uzman personel ve TPE nezdinde yetkili resmi marka vekiline sahip olan Egemark Marka Tescil Ofisi, İzmir’de yapmanız gereken marka tescil işlemlerini kolaylıkla halledecektir. İstatistiklere göre İzmir’in marka tescil başvuru sayısında lider olan marka tescil ofisi olan Egemark, Marka Vekili Necati Oktay Sakarya tarafından marka başvuru öncesinde ve sonrasındaki tecrübesi ile sürecin nasıl sonuçlanacağı veya sürecin devamında karşılaşılabilecek durumlar ile ilgili çok doğru tespitler yaparak yardımcı olabilir.

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