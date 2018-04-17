Rapor, Galaxy S10’da Yer Alacak Özellikleri Açığa Çıkardı

Samsung’un 2019’da duyuracağı Galaxy S10 için yeni bir rapor yayınlandı. Raporda ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3D kamera gibi önemli özellikler yer alıyor.

Samsung Galaxy S9 yeni duyurulmuş olmasına rağmen, şimdiden 2019’da duyurulacak Galaxy S10 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Katlanabilir telefonlar konusunda yeni adımlar atan Samsung, Galaxy S10’da bu teknolojiyi hazır edemeyecek gibi duruyor. Yayınlanan bir raporda, Galaxy S10’un katlanabilir bir ekranla gelmeyeceği, Galaxy S8 ve S9’da olduğu gibi Infinity ekrana sahip olacağını doğruluyor.

Samsung, müşterilerine en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknoloji hazır olmadan böyle bir adım atmayı düşünmüyor. Şirket, her ne kadar bükülebilir ekranlara şimdilik uzak olsa da, Galaxy S10’da bazı yenilikler kesinlikle sunacaktır. Bu yeniliklerin en başında, uzun yıllardır konuşulan ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu. Şirketin Galaxy S10 ve S10+ cihazlarında ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyla çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun dışında Samsung’un yeni amiral gemisinde kameraya da yenilikler getirecek. Galaxy S9’la beraber yepyeni bir boyuta çıkan kamera, Galaxy S10’la 3D çekim özelliğine kavuşacak gibi duruyor.

Yayınlanan raporun gerçeğe dayalı bilgilere göre mi yoksa sadece yayın kaynakları arasında konuşulan konulardan mı olduğu şu anda bilinmese de, Samsung’un Galaxy S10’la beraber bazı radikal yenilikler yapacağını öngörebiliriz. Raporda yer alan bilgilerin büyük bir kısmı mantıklı ve gerçekleşmesi beklenen şeyler olduğu için, önümüzdeki sene çıkacak Galaxy S10’u az çok tahmin edebiliyoruz.

Samsung, Galaxy S10’dan önce önümüzdeki aylarda duyuracağı Galaxy Note 9’a hazırlanıyor. Şirket, bu telefonun ardından önümüzdeki senenin akıllı telefonu için hazırlıklara başlayacaktır. Bu sebeple şu anda Galaxy S10 hakkında konuşulan pek çok konu yalnızca söylentiden ibaret olabilir.