Makemakemake isimli kullanıcı SoundCloud'un halka açık arşivinin çoğunu indirdiğini ve 'yalnızca 900TB' olduğunu iddia etti.

Makemakemake isimli bir Reddit yazarı, SoundCloud'un halka açık arşivinin çoğunu indirdiğini söyledi. İddiasına göre 80 GB/sn'lik bir bağlantı üzerinden 900TB veriyi indirerek arşivlemiş.

Kullanıcı kanıt olarak 100GB'lık bir günlük dosyası gönderdi ancak bu dosyabüyük boyutu nedeniyle doğrulanamadı.

Makemakemake yaptıklarıyla ilgili teknik detay vermese de ev bağlantısı yerine Google'ın bulut sistemini kullandığını söyledi. Bu arada SoundCloud, Amazon'un bulut sistemini kullanıyor.

SoundCloud'da herhangi bir indirme hızı sınırlaması olmadığı için Makamakemake'nin veri transferi hızı ile tespit edilmesi mümkün değil. Ayrıca şirket konuyla ilgili açıklama talebine henüz bir yanıt vermiş değil.

Makemakemake arşivini halka açmayacağını ve dosyaları kendi için indirdiğini belirtti.

Bunun yanı sıra The Verge, kapanmak üzere olan siteleri koruma projesi olan The Archive Project dahilinde SoundCloud'dan geniş çaplı bir yedekleme yapacaklarını açıkladı.