Tesla'nın 'Önemsiz' Gibi Görünen Özelliği ile Günü Kurtardı

Bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı video ile su birikintisinin ortasında kalan ve fiziksel ulaşım mümkün olmayan Tesla Model X'ini teknoloji ile ne kadar kolay kurtarabildiğini gösterdi.

Teknolojiye sahip olmak kolaydır, eğer yeterli miktarda paranız varsa istediğiniz teknolojiye sahip olabilir, hatta bilgi ve hırsınıza bağlı olarak teknoloji üretebilirsiniz. Fakat sahip olduğunuz teknolojinin tüm özelliklerinden faydalanmak, ona sahip olmaktan daha zordur.

Dün bir video yükleyen Reddit kullanıcısı, sahip olduğu Tesla Model X’in pek çok kullanıcı tarafından gereksiz gibi görünen akıllı telefon ile kontrol özelliğinin doğru kullanıldığı takdirde günlük hayatta ne kadar faydalı olabileceğini kanıtladı.

Tesla’nın 2016 yılının başlarında tanıttığı çağırma özelliği, aracın sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 12 metre kadar kendi kendine gitmesini sağlıyor. Elbette ki aracınız kendi kendine çalışmıyor, sizin onu akıllı telefon ile aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Videoyu yükleyen Reddit kullanıcısı, sabah işe gitmek için Tesla Model X’ine yöneldi fakat gece yağan yağmur aracın etrafında büyük bir su birikintisi oluşturmuştu. Aklına çağırma özelliği gelen Reddit kullanıcısı akıllı telefonu ile aracı yöneterek ıslanmaktan kurtuldu.

Çağırma özelliği gerçekten etkileyici olsa da Tesla, çağırma ya da otomatik park etme gibi özellikleri sunan ne ilk ne de tek şirket. Pek çok büyük otomobil üreticisi kullanıcıların konforu için benzer özellikler sunuyor. Fakat önemli olan kullanıcıların bu teknolojiyi değerlendirmesi.

Teknolojiyi nasıl kullandığınız çok önemli bir konu. Zira özellikle son dönemde çıkan bazı haberler ile hatalı, hatta alkollü sürücülerin suçu Tesla'lara attıklarını sıklıkla görür olduk. Tesla her ne kadar tamamen otonom araçlar üzerinde çalışsa da henüz bu konuda tam anlamıyla bir gelişme sağlayamadı.