Reddit Kullanıcısının Sınavda Kopya Çekmek İçin Bulduğu Yol

Sınavda kopya çekmenin bin bir yolu vardır ancak bir Reddit kullanıcısının bulduğu yöntemi görünce çok şaşıracaksınız.

Hepimiz dürüst olsaydık sınavlarda kopya çekmek serbest olurdu zaten. Biz buna kopya demeyelim de şansımızı yoluna koymak diyelim.

Sınavda kopya çekmek için neler denenmedi ki; su şişesine, kravata, kaleme hemen her araç gerecimize küçük notları yerleştirmeye çalıştık. Bir Reddit kullanıcısı öyle dahiyane bir çözüm bulmuş ki gördüğünüzde 'Yok artık!'' diyeceksiniz.

İngiltere'den olduğunu düşünülen Blood_Reaper isimli kullanıcı, yazdığı küçük notları tırnaklarının altına yapıştırmak gibi bir çözüm bularak bunu Reddit'te paylaştı.

Reddit kullanıcısının, erkekler için çok kullanışlı olmadığını düşündüğümüz bu yöntemi nasıl bulduğunu gerçekten merak ediyoruz.

Paylaşımın ardından Reddit ikiye bölündü. Kullanıcının zekasını kutlayan da vardı hileye başvurmak yerine daha çok çalışmasını söyleyen de.

İşin aslı bu yöntem sınavda kullanılmak için çok da uygun değil. Muhtemelen ilgi çekebilecek bir paylaşım olduğunu düşündüğü için evde fotoğrafı çekti ve paylaşarak oy aldı. Yine de ilk fırsatta deneyecek kişilerin olacağını düşünüyorum.