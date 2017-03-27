Bir Resim Dosyasının İçinde Başka Bir Dosya Nasıl Saklanır?

Şifreleme eski bir zanaat. Peki siz gündelik hayatta bilinmemesini istediğiniz dosyaları şifreliyor musunuz? Dosyalara şifre koymanıza gerek yok, algılarla oynamak da kriptografinin bir parçasıdır. Gizlemek istediğiniz dosyayı çeşitli yöntemlerle bir resim dosyasının içine entegre edebilirsiniz.

Şifreleme, insanlık tarihi kadar eski bir yöntemdir. Birçok kültürde, bir mesajı başka birine iletirken kullanılan çeşitli şifreleme tekniklerine şahit oluyoruz. Bilgisayar teknolojisi ile bu teknikler çok çok gelişti. Peki gündelik hayatta başkalarının görmesini veya fark etmesini istemediğiniz dosyaları resim dosyaları bir resim dosyasıymış gibi gösterebileceğinizi biliyor muydunuz? Aşağıdaki adımlarla bunu gerçekleştirebilirsiniz.

1-Dosya gizleyeceğiniz resim dosyasını seçin.

2-Bunu Winrar kullanarak “.RAR” formatına çevirin.

3-Her iki dosyayı da masaüstüne koyun.

4- “Windows + R” tuşuna basarak komut satırını açın.

5- “Copy /b name.jpg + filename.rar image.jpg” şeklinde gizleyeceğiniz dosyanın ismini “filename” yerine, “name.jpg” yerine hangi resmi kullanacaksanız onun ismini, “image.jpg” yerine ise yeni oluşacak dosyanın ismini yazın.

6-Yeni oluşacak dosya normal bir resim gibi görünecek.

Eğe bu yeni oluşacak dosyanın içine gizlediğiniz dosyaya ulaşmak isterseniz şu adımları takip edebilirsiniz.

Winrar’ı açın.

İmaj dosyasını bulun veya basitçe sürükle bırak yapın.

Dosyayı zipten çıkartın.

Aşağıdaki videoda bu işlemleri görsel olarak takip edebilirsiniz.