Zombi Saldırısıyla Uyansanız Nereye Kaçmalısınız?

Resident Evil sonrası adeta patlama yaratan, The Walking Dead sonrasında ise bir fenomene dönüşen zombiler gerçekten gelirse nereye kaçmak lazım?

Bilim adamları, olası bir zombi istilasında nereye kaçmamız gerektiği ile ilgili küçük bir araştırma yapmışlar. Araştırmanın detaylarına geçmeden önce, nacizane kendi fikrimi paylaşayım: Bir sabah uyandığımda zombi istilası olduğunu görsem, gider gördüğüm ilk zombiye kendimi ısırtırım. Sonra da zombi kardeşlerimin arasına karışır öyle takılırım.

Tabi ki böyle bir başlangıç yapmamın yegane sebebi, araştırmanın Amerika'yı kapsıyor olması. Zaten sizlerin bir çoğu da benimle bu fikri paylaşmayacaktır doğal olarak. Bu durumda biz ülkemizde ne yapacağımıza kendimiz karar veriyorken, Amerika'da bu istilaya maruz kalanlar için ilk bilgi şu: New York veya Atlanta gibi büyük şehirlerde istilaya uyananlar büyük ihtmalle ayvayı yemiş olacaklar. Nitekim metropoller ve kalabalık şehirlerde yaşayan insanların istiladan sağ çıkmasının çok zor olduğu belirtilmiş. Bu bağlamda, nüfusun daha az yoğunlukta olduğu bir yerde bu istilaya uğrayanların hayatta kalma şansı daha yüksek. Kırsallar ve özellikle ülkenin kuzey doğu kesimleri biraz daha uygun görünüyor bu tip bir durumda.

Araştırmacı Alex Alemi ve arkadaşlarına göre, böyle bir salgın gerçek olursa, dağ eteklerinde yaşayanlar ve oralara ulaşmayı başaranlar en uzun süre hayatta kalanlar olacak. Hesaplamalar, 28 gün sonrasında, metropol şehirlerin, zombilerin çoğunlukta olmasından ötürü yiyecek arayışıyla kırsala kaymasından ötürü daha güvenli olacağı yönünde. Burada ciddi bir araştırma mı yapıldı yoksa zombi istilasını anlatan 28 Gün Sonra filmine bir gönderme mi yapıldı bilemiyoruz.

İşin özü, böyle bir distopya gerçekleşirse, kırsalda uyanmak, 25 gün civarı hayatta kalmak ve metropole doğru ilerlemek gerekecek. Peki siz şu an neredesiniz ve yarına bir zombi saldırısıyla uyansanız nereye kaçarsınız?