Çizgi Filmdeki Sahneyle İlgili TRT Çocuk'tan Açıklama

Dün itibarı ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen, TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çizgi filmde 'eşek ile uygunsuz görüntülerin yer aldığı' iddiası sonrası TRT Çocuk'tan açıklama geldi.

Sosyal Medya, şu sıralar TRT Çocuk'ta yayınlanan Maysa ve Bulut' isimli çizgi dizide yer alan bir sahneyle çalkalanıyor. Sahnede fırtınadan korunmaya çalışan oba sakinlerinin son hazırlıkları işlenirken, bir anda ortaya çıkan sahne tartışma konusu oldu. Sahnede köylülerden birinin 'eşek ile uygunsuz ilişkiye girdiği' yönünde iddialar ortaya atıldı. Dün akşam itibarı ile TRT Çocuk'tan olayla ilgili uzun bir basın açıklaması geldi: Açıklamadan hemen önce ilgili sahnenin yağmur efektsiz hali paylaşıldı: Sonrasında karartma ve fırtına efekti olmadan görünüşü geldi: Son olarak açıklama öncesinde son bir video daha paylaşıldı:

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/yasam/201808051034618621-trt-cocuktan-aciklama/

 274 34 13 9 8