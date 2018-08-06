Çizgi Filmdeki Sahneyle İlgili TRT Çocuk'tan Açıklama

Sosyal Medya, şu sıralar TRT Çocuk'ta yayınlanan Maysa ve Bulut' isimli çizgi dizide yer alan bir sahneyle çalkalanıyor. Sahnede fırtınadan korunmaya çalışan oba sakinlerinin son hazırlıkları işlenirken, bir anda ortaya çıkan sahne tartışma konusu oldu. Sahnede köylülerden birinin 'eşek ile uygunsuz ilişkiye girdiği' yönünde iddialar ortaya atıldı.
1 dk okuma süresi
Dün itibarı ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen, TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çizgi filmde 'eşek ile uygunsuz görüntülerin yer aldığı' iddiası sonrası TRT Çocuk'tan açıklama geldi.
Kaynak : https://tr.sputniknews.com/yasam/201808051034618621-trt-cocuktan-aciklama/
Emoji İle Tepki Ver
274
34
13
9
8