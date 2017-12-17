Bir Sanatçının Nesneleri Birleştirerek Yaptığı Görseller

İki nesneyi birleştirip çok daha farklı bir şeye çevirmek güzel olmaz mıydı? Bir tasarımcı, bunu gerçekten de çok iyi bir şekilde yapmış.

Yaratıcılık nedir? İki farklı şeyi alıp onları yakıştırarak tek bir şey yapmak yaratıcılık mıdır? Bugün Randy Lewis isimli çok yetenekli birisinin tasarladığı bazı görselleri inceleyeceğiz. Amerikalı grafik tasarımcısı ve geliştirici yönetmeni Lewis, iki veya daha fazla sıradan eşyayı alıp bunları photoshop yardımı ile tek bir nesne haline getiriyor.

Ortaya çıkan tasarımlarla kısa sürede büyük bir üne kavuşan Randy Lewis, pek çok nesneyi birbirine bağlayarak ortaya gerçekten muhteşem görüntüler çıkarmayı başardı. Lewis bu görsellerde yalnızca iki nesneyi birleştirmek değil, bazı benzer nesneleri değiştirme yoluna da gitmiş. Örneğin, sarı pastel boyayla patates kızartmasının yerini değiştirmek bunlardan birisi. Lewis’in elinden çıkan birbirinden harika tasarımlara bakıyoruz:

Karpuz Okyanusu

Çimen Kirpisi

Dikkat edin, sokabilir!

Dişlerinizi her zaman fırçalamalısınız.

Karnıbahar son derece faydalı bir besindir.

Patates kızartmanızı nasıl alırsınız?

Noel süslemesini pişirmişler.

Kaplumber

Jelibonunuzu nasıl alırdınız?

Su bilardosu

Dikkat, hortum çıkabilir!

Brokoli mi ağaçta yetişir, ağaç mı brokoliden çıkar?

Hadi, bir ısırık alsana

Bowling karpuzu

Pizza’nın böyle yetişmesini ister miydiniz?

Aslan balığı

Karpuzu dalından koparıp yiyeceksin.

Aman çilek bey, n'apıyorsunuz.

Sivrisineğin sokması kadar acıtıyor.

Mozerallalı karpuz

At arısı

Hot Banana