Bir Şehir Efsanesinin Sonu: "Ay'ın Depremlerle Bir İlgisi Yok!"

Depremlerle ilgili şehir efsanelerinin en çok konuşulanı ve en çok inananı olan, 'Dolunay esnasında deprem olduğu' efsanesi tarihe karıştı.

Doğa olaylarının neredeyse tamamı ile ilgili farklı farklı şehir efsaneleri mevcut. Depremlerden önce hayvanların bunu hissederek olağandan daha gürültülü davranmaya başlaması veya deprem olacak gecelerde gökyüzünde olağandan fazla yıldız olması gibi. Bunların bir kısmı araştıralamayacak kadar derin, bir kısmı ise istatistiksel ve bilimsel olarak çürütülebilir durumda.

Ülkemizde de deprem konusunda en fazla konuşulan şehir efsanesi, deprem olmaya yakın, Ay'ın hem Dolunay halinde, hem de olağandan daha parlak olduğu yönünde olmuştur. Geological Survey'de araştırmalarını sürdüren bilim insanı Susan Hough'un, geçmişten günümüze 400 yılı aşkın bir süreci ele alarak, 200'den fazla deprem vakasını ele alarak yaptığı araştırmaya göre, bu şehir efsanesinin gerçekle hiçbir alakası yok.

Hough, depremlerin gerçekleştiği her farklı gün için Ay'ın o günkü durumunu tek tek kontrol etmiş ve depremle hiçbir bağlantısına rastlayamamış. Geçmişte bu konuda yapılan araştırmalara da değinen araştırmacı, 'hiç kimsenin bu bağlantı konusunda kesin konuşmadığını, çünkü Dolunay esnasında gerçekleşen depremlerin, toplama oranının normal seviyede olduğunu' belirtmiş.

Er ya da geç, Dolunay esnasında yine bir deprem olacağını belirten Hough, bunun sadece insanların konuyla ilgili daha ciddi çalışmalar yapmasına vesile olması gerektiğini söylemiş.Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Ay'ın durumu ile depremler arasında bir bağlantı var mı? Bu konuda sizler herhangi bir tecrübe yaşadınız mı?