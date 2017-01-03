Bir Sen Eksiktin: Yapay Zekalı Akıllı Diş Fırçası Kolibree Ara

Artık diş fırçalarımız da akıllanıyor. Hatta akıllanmakla kalmıyor, bir de yapay zekaları oluyor!

Akıllı sıfatını alarak teknolojik cihazlar arasına giren en ilginç ürünlerden biri olan akıllı diş fırçaları konusunda şu an en fazla ön planda olan Oral-B. Fakat Oral-B, akıllı diş fırçasını piyasaya sürmeden önce Kolibree vardı.

Birkaç sene önce CES etkinliğinde akıllı diş fırçası prototiplerini görücüye çıkaran Kolibree, daha sonrasında başlattığı Kickstarter kampanyasından da başarılı şekilde ayrılmıştı. Şimdi ise Kolibree, Ara isimli yeni akıllı diş fırçası ile ses getirmeyi amaçlıyor. Ara'nın oldukça önemli bir özelliği mevcut; yapay zeka.

'Deep learning' algoritmasına sahip olan ve düşük güçte çalışabilen bir çip, Ara'nın içine entegre edilmiş durumda. Bu çip, mobil cihazınızda çalıştıracağınız herhangi bir yardımcı uygulama olmadan verilerinizin kayıt altında tutulmasını sağlıyor. Hareket sensörleri sayesinde gerekli verileri kaydeden Ara, bu verileri çevrimdışı moddayken de saklıyor ve telefonunuz ile bağlantı kurduğu zaman verileri paylaşıyor.

Bu sayede diş fırçası, ağız sağlığınız adına hem daha sağlıklı, hem de daha düzenli veriler toplayabiliyor. Tabi bunu yapması konusunda yapay zekaya düşen rol de oldukça önemli. Kolibree Ara, Şubat ayının sonuna kadar 79 dolardan satılacak. Sonrasında ise fiyatı 129 dolar olacak.

Bu arada ''akıllı diş fırçası nedir ya? Nasıl bir şey olur o?'' diye merak edenleriniz de varsa, geçtiğimiz senenin başında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Oral-B Genius 9000'i denemiştik. Deneme videomuzu da şöyle bırakalım.