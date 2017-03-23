Bir Silah, En Fazla Kaç Kutu Kolayı Patlatabilir?

Bu zamana kadar silah kullanılarak günlük hayatımızın her köşesinde gördüğümüz cisimlerin ne kadar dayanıklı oldukları test edildi. Ampulden oda spreyine kadar birçok narin ürün, silah karşısında durmaya çalıştı, peki kutu kolalar?

Silahlı deneyleri seviyor musunuz? Bir kurşun, her gün gördüğümüz sıradan ürünlere nasıl zarar verir? MrGear isimli ünlü Youtube kanalı, yayınladığı yeni videosunda birçok eşyaya ateş ederek bu sorunun cevabını veriyor. 4mm, küçük mermiler ile yapılan deneylerde, en göze çarpan madde ise kutu kola oldu. Kutu kola şişesi, 4mm ince mermilere pek dayanıklı olmadığını göstermiş oldu.

Merminin ince olması, cisimlerin daha rahat delinmesini sağlıyor. Küçükken bakkallarda satılan plastik toplarla yapılan deneyler de son derece ilgi çekici olmuş. 4 plastik topu yan yana koyan MrGear, bu toplara ateş ettiği zaman hepsi patlıyor ancak, en sondaki en büyük hasarı alan top oluyor. Kutu kola gibi metal olan cisimlerde ise, etki çoktan aza doğru gidiyor.

Ancak deneyde benim en çok hoşuma giden detay, oda spreyleri ile yapılanda oldu. Bildiğiniz gibi oda spreyi, deodorant gibi gazlar, tüp gibi bastırılarak kullanılan cisimler. Üzerinde ufak bir delik açmak bu cisimlere çılgınca şeyler yaptırabiliyor. Videodan gördüğümüz kadarıyla düzgün çaplı bir oda spreyi kutusunun, uzay mekiği mekanikleri ile çok yükseklere uçabileceğini düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri eğlenceli video ile baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler dilerim.