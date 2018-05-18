Milyonlarca İnsanı, Gerçek Zamanlı Olarak Takip Eden Şirket!

Günümüzün en tartışmalı konularından birisi olan “İzleniyor muyuz?” sorusuna hem yanıt olacak hem de tüylerinizi ürpertecek bir cevap ortaya çıktı. Milyonlarca insanın cep telefonu sinyalleri üzerinden takip edildiğini ortaya çıkartan bir şirket, ABD’nin gündemine oturdu. Oturdu oturmasına ancak dijital dünyada siyasi sınırların geçersizliği büyük endişe yaratıyor.

Hizmet aldığımız şirketlerin kullanıcılarını izlemesi durumu, bundan 10 yıl önce hepimizi güldüren bir konuydu. Toplum bu işleri ciddiye almıyor, kişisel bilgilerimizi depolayan şirketlerin bizi bizden iyi tanıdıkları gerçeğini kabul edemiyorduk. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Facebook kriziyle anladık ki bu o kadarda dalga geçilecek bir mevzu değilmiş.

Kuzey Amerika’da milyonlarca cep telefonu kullanıcısını gerçek zamanlı olarak takip eden, konum verilerini toplayan bir şirket, elindeki verileri açığa çıkartan bir hata yapınca her şey ortaya çıktı.

Haber kuruluşu ZDNet, geçtiğimiz hafta ABD’deki 4 büyük mobil operatörün, milyonlarca üyesinin gerçek zamanlı konum verilerini adını sanını hiç duymadığımız bir şirkete sattığını söyledi. LocationSmart isimli bu şirket, baz istasyonlarına gelen verilere doğrudan sahip olabiliyor. İnternet sitesinde kullanıcıların nasıl takip edildiklerini bir anlığına açık etmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İnternet sitesinde herkesin izin almadan bütün kullanıcıları izlemesini sağlayan bu açık, sonradan kapatıldı. Carnegie Mellon Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Robert Xiao, ABD ve Kanada’da neredeyse 200 milyon insanın açık kapatılana dek kolayca izlenebildiğinin altını çizdi.

Xiao’ya göre eski bir polis şefi, sitedeki açık sayesinde hiçbir emir almadan bir telefon görüşmesini dinleyebildiğini söyledi. İddialara göre ismi açıklanmayan bu polis şefi, suçsuz olduğunu söyledi.

Kullanıcıların konum izleme özelliğini denemelerini sağlayan API’lardan birisinin oldukça basit bir güvenlik önlemine sahip olduğunu, sadece SMS doğrulamasıyla veri tabanına erişim sunduğunu belirtti.

LocationSmart yetkilileri, söz konusu iddialar üzerine ZDNet’in yorum talebine yanıt vermiyorlar. Araştırmacılar, Hawaii’de bulunan bir arkadaşlarının konumunu anlık olarak takip edebildiklerini belirtiyorlar.

ABD’de hizmet veren AT&T, Verizon, Sprint ve T-Mobile isimli operatörler, şimdilik resmi bir açıklamada bulunmadılar.

Dijital dünyada sınırların olmaması durumu, söz konusu vakanın sadece ABD’ye özel olmayacağı anlamına da geliyor. Bir zamanlar Cem Yılmaz’ın yaptığı CIA konulu esprisine çok gülmüştük. Ne yazık ki olayın merkezi (şimdilik) CIA olmasa da izlendiğimiz artık bir gerçek.

