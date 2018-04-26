3B ses teknolojisi kullanarak hazırlanan bu projede, bir şizofreni hastasının gündelik hayatta ne gibi sorunlar yaşadığını, hayata nasıl baktığını duyabileceksiniz.

Şizofreni hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık olup, kişinin yaşamını son derece negatif etkilediği gibi adeta sosyal hayattan izole eder. Hastalığın kişiye yaşattığı sorunlar bir yana, toplumun bu tür rahatsızlıklara sahip bireylere nasıl baktığı düşünülürse, hayatı onlar için hiç de kolay hale getirmediğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Ajans Digital tarafından gerçekleştirilen bu çalışma da tam olarak bu noktaya parmak basıyor.

Temel olarak bu tür bir rahatsızlığa sahip bireylere karşı daha anlayışlı olmamız gerektiğini savunan çalışma, yaşattığı 3B ses deneyimi ile bize empatinin doruklarını yaşatıyor, adeta gerçekleri yüzümüze bir tokat gibi vuruyor. Kayda başlamadan önce kulaklık ile karanlık bir ortamda olduğunuza ya da gözleriniz kapalı dinlediğinize emin olmanızı tavsiye ederiz.

Kaydın ne kadar işlevsel olduğu göreceli olarak değişse de asıl olan bir gerçek var ki bu insanlar toplumumuzun bir parçası ve bu tür düşünceler içerisinde olmaları onların suçu değil. Onlarla yaşamak bizi ne kadar zorlarsa zorlasın kendilerine yardımcı olabilmek ve topluma kazandırmak bizim asli görevlerimizden biri olmalıdır.