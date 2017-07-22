Bir Sonraki Batman, Ben Affleck Olmayabilir

The Hollywood Reporter'a göre DC, Batman rolü için yeni adaylar aramaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Ben Affleck, DC'nin Batman filmini hem yazmış hem yönetmiş hem de başrolünde oynamıştı. Ancak Ocak ayında yönetmenlık koltuğunu bırakmış ve yerini son iki Maymunlar Cehennemi filmini yöneten Matt Reeves almıştı.

Reeves, geçtiğimiz ay, Affleck'in yazdığı senaryonun filmde kullanılmayacağını açıklamıştı ve bugün de DC'nin Batman rolünü yeniden düzenlemek istediğini söyledi.

The Hollywood Reporter'a göre stüdyo, en son Batman v Süperman filminde oynayan Affleck'ten rolü 'kibarca' almayı düşünüyor. Affleck, resmi kayıtlara göre hala Justice League fliminde Batman rolünü üstlenecek gibi duruyor ancak kaynaklar bu durumun değişebileceğini belirtiyor.

Sitenin bu durum için üzerinde durduğu en önemli nokta Affleck'in yaşı. DC, ileriki Batman filmlerini düşünerek 45 yaşındaki oyuncu yerine rolü daha genç bir isime vermeyi düşünüyor. Zaten yönetmen Reeves de yeni bir Batman üçlemesi olabileceğini açıklamıştı. DC ve Affleck ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.