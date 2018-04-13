2K adlı oyun stüdyosu, yeni bir 'BioShock' oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mafia 3'ün ve Hangar 13'ün eski çalışanları, Parkside kod adıyla bir sonraki BioShock oyunu için çok gizli bir çalışmaya dahil oldular. Şubat ayında, Hangar 13'teki işten çıkarılan birçok çalışan Parkside'da çalışmaya devam etti. Hangar 13'ün kalan takım üyeleri, yeni BioShock çıkıncaya kadar, projenin gizli tutulmasına karar verdi.

2013 yılında, BioShock Infinite'in gelişmesine yardımcı olmak için Irrational Games'e katılan eski bir Gears of War yapımcısı Rod Fergusson, Bay Area'da bulunan 2K Games için yeni bir stüdyo açıldığını açıkladı.

2K Games, Fergusson’un duyurusunu doğruladı, ancak stüdyo bu konu hakkında daha fazla yorumda bulunmayacak. Bu stüdyonun aynı anda bir sonraki BioShock üzerinde çalışıp çalışmadığı da bilinmiyor. Şu anda ne kadar az kanıt mevcut olsa da, bir sonraki oyun üzerinde de çalışıldığını gösteriyor.

Geniş kitlelerce beğenilen BioShock adlı serinin ilk oyununu şu anda 30 TL'den başlayan fiyatlarla Steam gibi mağazalardan halen edinebilirsiniz. Sizce bir sonraki oyunun bu kadar gizli tutulma sebebi ne? Serinin önceki oyunlarını beğenmiş miydiniz?