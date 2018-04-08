Bir Sonraki Essential Phone'nun Daha İyi Kamerası Olacak

Essential Phone PH-1, 2017'nin en iyi telefonlarından biriydi ancak kamerasıyla kullanıcılarda tam bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Firma bunun için çalışmalara devam ediyor.

Bildiğiniz gibi Essential Phone, Android'in kurucusu tarafından piyasaya sürülen bir amiral gemisiydi. Çok fazla satış yapmamasına rağmen telefon gurularının ilgisini piyasaya sürülür sürülmez çekmeyi başarmıştı. Pek çok insan bunu bilmiyor ancak çentikli telefonu Essential Phone, iPhone X'ten bile önce duyurmuştu ve bu şirketin tek yeniliği değil; titanyum ve seramik arkaya sahip ilk telefonları da yine aynı şirket duyurmuştu.

Her güzel şeyin bir kusuru olur derler, bu telefonların kusuru da kamerasıydı. Birçok kullanıcı Essential Phone PH-1'in kötü kamera performansı hakkında şikayette bulundu. Firma onları da dinledi, kamerayı iyileştirmek için bir güncelleme yaptı. Ancak diğer amiral gemisi telefonların yanında telefonun kamera performansı, halen epey geride kalıyordu.

Essential'da endüstriyel tasarım başkanı Linda Jiang ile yapılan röportajda şöyle dedi: "Genel olarak vurguladığımız şey kameraların kalitesiydi ve bizler bir sonraki cihazımızla bunu geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Müşterilerimizi ve onların şikayetlerini dinlediğimize emin olabilirsiniz. Sizin için en iyisini yapacağız."

Şu an için bir sonraki Essential Phone'un piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Şirket, şu ana kadar sadece bir telefon piyasaya sürdü ve bu yüzden de piyasaya çıkış tarihi tahmin edilemiyor.