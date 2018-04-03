Bir Sonraki iPhone'un Adı Ne Olacak?

iPhone X'un ardından Apple'ın yeni iPhone modellerinde nasıl bir isimlendirme izleyeceği merak konusu. Yeni iPhone'larda kullanılması muhtemel 6 ismi değerlendirdik.

Geçtiğimiz yıl, iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X şeklinde üç farklı model tanıtan Apple; bu yeni isimlendirmeleriyle ortalığı karıştırdı. Peki iPhone "10" olarak adlandırılan iPhone X'un ardından, yeni iPhone'un adı iPhone 9 olsa çok garip olmaz mı? Evet olur, peki yeni iPhone'un adı ne olacak?

Bazı sızıntılara göre Apple, bu sonbaharda üç farklı iPhone modeli tanıtacak. Üç model de iPhone X benzeri olacak, ancak isimleri hakkında herhangi bir detay bulunmuyor. Yeni iPhone'ların isimleri için altı farklı seçeneği sizler için derledik, tabii ki bunlardan tamamen farklı bir şeyle karşılaşma ihtimalimiz de yok değil.

iPhone 8S

iPhone 8'i takip eden model için beklenen en olası isimlerden biri iPhone 8S. Yıllardır "S" takısını kullanan Apple, ilk defa iPhone 7S modelini atlamıştı. Yeni iPhone'un 8S ismini alması oldukça mantıklı olurdu, ancak iPhone X bu durumu bozdu. iPhone 10 olarak bilinen X'in ardından gelen 8S, hiç de yeni bir model gibi görünmüyor.

iPhone 9

Bu da olası bir isim olsa da 8S ile aynı durumu yaşamaya mâhkum. İnsanlara iPhone X'dan sonra bir alt modele geçiş yapmış gibi hissettirecek bu isim, pek de mantıklı görünmüyor.

iPhone 11

İnsanların birçoğu iPhone X'u romen rakamlarıyla okumak yerine "iks" şeklinde telaffuz ediyor. Bu yüzden bazı problemler oluşturabilecek bu isim, yine de tercih edilebilir durumda.

iPhone XI

X isimlendirmesine devam ediyor muyuz? Belki. İlerleyen modellerde iyice karışıklıklığa sebep olabilecek bu isim, Apple tarafından tercih edilebilecek isimlerden biri.

iPhone X2

Sizce de çok saçma değil mi?

'Sadece' iPhone

Macbook modellerinde herhangi bir rakam bulunmuyor, aynı şekilde iPad'lerde de iPad Mini 4'ten itibaren isimlendirme bu şekilde. iPhone için de böyle bir isimlendirmenin zamanı gelmedi mi sizce de? Kulağa hoş geliyor, ancak yine karışıklık yaratabilir.

Önümüzdeki sonbaharda tanıtılacak olan iPhone modellerinin muhtemel isimleri bu şekildeydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone'un isimlendirmesi nasıl olmalı?