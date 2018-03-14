Bir sonraki Steve Jobs olarak anılan ve Stanford Üniversitesi'ni yarıda bırakan Theranos CEO'su Elizabeth Holmes, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından "muazzam dolandırıcılık" ile suçlandı.

2003 yılında, 19 yaşındayken Theranosadlı şirketi kurmak için Stanford Üniversitesi'ni bırakan Elizabeth Holmes, 'bir sonraki Steve Jobs' olarak anılıyordu. Holmes, birçok şirketten milyonlarca dolar yatırım alarak hatırı sayılır büyüklükte bir kuruluş ortaya çıkarmıştı. Ancak bugün Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yapılan açıklama Holmes'un şöhretinin üzerine gölge düşürdü; Theranos, şirketin eski başkanı Ramesh Balwani ve Holmes'e karşı, şirketin teknolojisiyle ilgili abartılmış veya yanlış beyanlarda bulunmak sebebiyle "yıllarca süren bir sahtekarlık" iddiasıyla bir dizi suçlamada bulunulduğu bildirildi.

Şikayetler, Theranos, Holmes ve Balwani'nin, Theranos'un ürünlerinin ABD Savunma Bakanlığı tarafından Afganistan'daki savaş meydanında ve çeşitli görevlerde kullanıldığını ve şirketin 2014'te 100 milyon dolardan daha fazla gelir elde edeceğini iddia ettiğini öne sürdü.. Aslında, Theranos'un teknolojisi ABD Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir zaman kullanılmadı ama şirket 2014 yılında 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Holmes tam gözden düşerken 2015 yılında Wall Street Journal'de çıkan bir makaleyle tekrar gündem oldu. John Carreyrou tarafından yapılan haber çok büyük ses getirmişti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Carreyrou şirketin kan test etme teknolojisinin yeteneklerini büyük ölçüde abarttığını söyledi. Ancak, Eyalet ve federal yetkililer, şirketin kan testi çalışmasının doğruluğu konusunda soruşturma başlattı.

2016 yılında ABD'deki kan test laboratuarlarını denetleyen Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri, Holmes'ün bir laboratuvarında çalışmaları yasakladı ve Theranos'un kan testi lisansını iptal etti. 2016 yılının sonlarında Theranos klinik laboratuvarlarını ve sağlık merkezlerini kapatmaya başladı ve tam zamanlı çalışanlarının yüzde 40'ından fazlasını işten çıkardı. Şirket bu iddiaları kabul etmese de bir sonraki Steve Jobs bir daha zor kalkmak üzere yere yığıldı.

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