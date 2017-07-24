Bir T-rex’le Yarışsaydık Sahiden Yenebilir miydik?

Günümüzde olmadıkları için o gök taşına teşekkürler ettiğimiz T-Rex'ler günümüzde yaşasaydı onlardan kaçabilir miydik? Bilim insanları bu yırtıcı hayvanların hızını araştırıyor.

Aracınızla gittiğiniz sırada arkanıza bir T-Rex’in takıldığını düşünün. Bu devasa dinozor kullandığınız arabanın hızına erişebilecek mi, yoksa aşırı büyük yapısı Rex’i bu konuda yavaş mı bırakacak?

Bundan tam 24 yıl önce bunun yanlış cevabını Jurassic Park filminde görmüştük. Filmin ünlü bir sahnesinde 4.0 litrelik AMC motorlu bir jeep’le yarışan T-Rex, arabayı uzun süre boyunca kovalamış ve ardından koşmaktan vazgeçmişti.

Bu olayın üzerine araştırma yapan bazı bilim insanları, T-Rex’in boyutunda bir canlının ne kadar hızlı koşacağını bulmaya çalışıyorlar. Hollywood’un aksiyonu bol olması için bazen abarttığı sahneler olduğu biliniyor. Örneğin, Velociraptorlar(Raptor) normalde filmlerde resmedilenden iki kat daha büyükler. Aynı zamanda T-Rex kadar büyük olmadığı ve vücut-kilo oranı çok daha orantılı olduğu için T-Rex’lerden çok daha hızlı ve uzun süreler koşabilir. Hollywood bu özellikleri daha büyük olan canlıya vererek daha öldürücü göstermek istiyor olabilir.

Öncelikle Jurassic Park filminin o ünlü araba kovalama sahnesini tekrar hatırlayalım:

Videoyu izlediniz; peki devasa boyutlarda bir T-Rex’in sürekli hızlanan bir arabaya ayak uydurabilmesi mantıklı geliyor mu?

Yapılan araştırmalar filmde yüksek hızlara ulaşan dinozorun gerçekte bu hızlara çıkamayacağını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bir T-Rex’in hızı maksimum saatte 18 kilometreye veya saniyede 5 metreye kadar çıkabilmektedir. Bununla birlikte bazı bilim insanları bu hızın saniyede 8 metreye kadar çıkabileceğine inanıyor. Bu şekilde düşünüldüğünde bir T-Rex’in gerçek hızı hiçbir zaman arabaya ulaşamaz. Filmdeki o cipin 3 veya 4. vitese geçmiş halinin saatte en az 60 kilometre olduğu düşünülürse T-Rex’in bu arabaya yetişmesinin saçma olduğunu anlayabilirsiniz. Hatta T-Rex’lerin bu hızından gerçekte insanlar bile kaçabilir. Belki de 45 km/s hızla koşan Usain Bolt’lar değiliz, ancak yine de saatte en az 20-25 km/s hızlara çıkabiliyoruz.

T-Rex’ler günümüzde yaşasaydı, bu canlılardan kaçmak düşündüğümüzden daha kolay olabilirdi.

Haber aracılığı ile soralım. Arkanızdan korkunç görünümlü bir T-Rex koşsaydı, nasıl bir duygu hissederdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.