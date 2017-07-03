iPhone 8 konseptlerinde nadir rastlanan bir görüntü ile karşı karşıyayız. Apple'ın beyaz ve gümüş rengini çıkarmamasına rağmen bir tasarımcı iPhone 8'i beyaz olarak tasarladı.

iPhone 8’in çıkış tarihi yaklaştıkça yeni tasarımlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Artık genel bir hat düzenini kabul eden tasarımcılar bu standart iPhone 8 konsepti üzerine yoğunlaşıyorlar. Yine diğer tasarımlarla benzerlik gösteren, ancak renk konusunda farklılık yaratan bir iPhone 8 konsepti yayınlandı ve tasarımda telefonu beyaz olarak görüyoruz. Telefonun bu zamana kadar siyah tonlarında kullanılmasının bir sebebi var. İlk kez OLED paneli ile gelecek iPhone’un ekranının açıkken bile mutlak siyah renkte olacağı düşünüldüğü için cihaz bütünlüğünün siyah tasarımla sağlanabileceği düşünülüyor. Bu sebeple Apple'ın beyaz bir iPhone çıkartmak istemediği söyleniyor.

Martin Hajek’in göz ardı ettiği bu olay, iPhone 8’in farklı renklerle çıkma ihtimaline ilişkin sonuçları görmemizi sağlıyor. Hajek’in tasarımı renk dışında diğer konseptlerle benzer özellikler taşıyor.

Diğer tasarımlarda olduğu gibi dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera ile gelen telefonun ön kısmında herhangi bir tuş bulunmuyor. Telefonun arka kapağında yer alan Apple logosuna yerleştirildiği düşünülen parmak izi okuyucu, tasarımcının logoya çok hafif çıkıntı eklemesini sağlamış.

iPhone 8’in tüm konsept tasarımlarını göz önüne aldığımızda telefona yakışacak en güzel renk sizce ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.