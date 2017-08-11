Tekne Turu Sırasında Görülen Garip Yaratık Endişe Yarattı!

Daha önce de gizemli yaratıkların görülmesi sebebiyle fenomen bölgelerden Queensland'da yine garip bir yaratığa rastlanıldı.

Salı günü Solar Whisper tura katılanlar, Daintree nehrinin kıyısında esrarengiz bir canlıya tanıklık ettiler.

Nehrin çamurlaştığı bir bölgede, tanımlanamayan bir hayvan kafasını suyun üstüne çıkardı. Birkaç saniye suyun üzerinde kaldıktan sonra yine suya girerek gözden kayboldu. Tura katılan kişilerden biri bu anları video çekerek sosyal medyada paylaştı.

Solar Whisper turunun sahibi David White, konuyla ilgili bilgi vermekten kaçınarak, ''Belki minyatür bir balinaydı, belkid e bir midye ya da uzaylı, bilmiyoruz. Bir dakika kadar orada durdu ve sonra gitti.'' dedi.

Video internete yüklendikten sonra pek çok farklı yorum aldı. Görüntülerdeki yaratığın bir akciğer balığı olduğunu düşünenler de vardı, Nessie benzeri bir canavar olduğunu düşünenler de.

Olayın yaşandığı Queensland bölgesi, gizemli olaylarıyla ve yaratıklarıyla ünlü bir bölge. Bu nedenle bu tarz görüntüler özellikle Queensland'da ortaya çıktığında daha fazla ilgi çekiyor. Elbette ki bu görüntüler bir turizm hilesi de olabilir.