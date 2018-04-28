Bir Telefon Bu Kadar mı Güzel Görünür: Xiaomi Mi 6X

Xiaomi, 25 Nisan günü yepyeni Mi 6X'i duyurdu. Mi 5X'in aksine, Mi 6X'in kırmızı versiyonu, lansman gününden itibaren Çin'de satışa sunuldu.

Xiaomi Mi 6X,18:9 en/boy oranına sahip 5.99 inçlik bir ekranıyla önceki modelleri gibi bu telefon modeliyle de epey beğeni toplayacak. Telefonun en ilgi çekici kırmızı modeli dışında 4 renk seçeneği de mevcut, bu renkler; siyah, mavi, pembe ve altın.

Telefon oldukça ince gözüküyor ve ses jak kısmanın gitmesi telefonu daha da zarif göstermiş. Çift arka kameralar ise oldukça hassas gözüküyor. Objektifi kaplayan camın çizilmeye karşı dayanıklı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Telefonu almayı düşünüyorsanız kabarık bir arka kılıf almanızı öneririz.

Xiaomi Mi 6X, 5,99 FHD + ekrana, Snapdragon 660 AIE işlemcisine, 6 GB'a kadar RAM'e ve 128 GB'a kadar depolama alanına sahip. Telefonda ayrıca Bir 20MP + 12MP bileşeninde çift arka kamera ve ekranın üzerinde oturan bir 20MP sensör mevcut. Ayrıca bu kameralarla 4K çekim yapabilirsiniz.

Cihazın 3010mAh bataryası, Quick Charge 3.0 destekli metal gövdenin altında. Buna ek olarak cihaz kutudan Android 8.1 Oreo ile birlikte geliyor. Xiaomi Mi 6X, 253 dolar'dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Xiaomi Mi 6X, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu 1000 TL’den satışa sunulurken, 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu ise 1150 TL’den satılacak. Tabi, bu fiyatlara Türkiye piyasasındaki vergiler dahil değil.