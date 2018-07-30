Kırmızı ışıkta bir Ford Mustang GT ile karşılaşan Tesla Model 3 sahibi, rakibine yarış yapmayı teklif edince olanlar oldu.

Elektrikli araçlar denilince genellikle çoğumuzun aklına tasarrufu seven, akıllı uslu garajında yatan ve hareketli yaşamlardan uzak orta yaşlı insanların kullandığı aile tipi binek araçlar geliyor olabilir. Fakat söz konusu bu araçların kaputunun altında gerçek anlamda bir sürat canavarı yatıyor desek hiç de yalan olmaz. Bunun bariz bir örneğini Ford Mustang karşısında inanılmaz bir sürede inanılmaz hızlara çıkan bir Tesla Model 3 ile görebiliyoruz.

Uzun menzilli yollar için tasarlanan Tesla Model 3, 0 km’den 140 km hıza yaklaşık 5.1 saniyede çıkıyor. Zira Model 3, Model S’te bulunan P100D motoru ile beraber Ludicrous Modu’na sahip bir araç değil fakat bu aracın aktarma organlarının çok iyi çalışması ve motorun çok kısa süreler içerisinde tam verime ulaşması, videoda da görüldüğü üzere onu saniyeler içerisinde çok büyük hızlara kavuşturabiliyor.

Bir Tesla Model 3 sahibi olan ve YouTube’daki “TeslaExposed” adlı kanalı yöneten bir adam, paylaştığı videoda ışıklara geliyor ve bir Ford Mustang GT ile karşılaşıyor. Bahsi geçen 2015 model Mustang, 4 Saniyede 263 KM hıza ulaşan, 435 HP gücünde ve 32 valfli bir V8 motora sahip.

Onun kısa bir süreliğine rakibi olan Tesla Model 3 ise motorunda anlık hareket momenti üreten, 192 kW AC değerleri ile üç fazlı sabit mıknatıslı bir elektrikli motor ile donatılmış. Bunun yanı sıra Tesla’nın yeni ürettiği 2179 batarya paketine sahip olan otomobil, her şarjda yaklaşık 500 km yol gidebiliyor. Bu nedenle uzun menzil otomobili olarak tabir edilen aracın Ford Mustang ile giriştiği yarış gerçekten oldukça ilginç görüntülere sahne oluyor.

Mustang’ın yanına yanaşan ve yeşil ışık yandıktan sonra onu düelloya davet eden adam, gerçekten kısa süreliğine de olsa rakibini alt etmeyi başarıyor. Kısa süre derken yaklaşık 1-2 saniyelik bir zaman diliminden bahsediyoruz. Devamında ise güçlü motoruyla Mustang GT elbette gerekeni yapıyor.

Fakat Tesla Model 3’ün aldığı hızlanma ivmesi gerçekten de takdire şayan. Zaten hali hazırda elektrikli otomobillerin en üst düzeyi olan Model 3 Performance’ın ön siparişleri oldukça başarılı geçmiş ve araçların teslimatı başlamıştı. 450HP gücüyle 471 lb-ft tork üreten bu gelişmiş otomobiller ise BMW M3’ten %15 daha hızlı ve 155KM hızına 3.5 saniyede çıkabiliyor. Tıpkı Model 3’te olduğu gibi Model 3 Performance otomobili de tek şarj ile yaklaşık 500 km yol gidebiliyor.