Tesla Model S Garip Bir Çizgi Film Figürüne Dönüştürüldü!

Bir Tesla otomobil sahibi Burnie Burns, görenlerin şoka uğradığı, sadece kendine özel bir Model S geliştirdi. Araç yolda giderken, yanındaki otomobiller hızlarını düşürüp incelemeye dalıyor.

Hiç bir çizgi-romanın içinde yaşamak istediniz mi? Bir Tesla sahibi, bunu Model S aracında gerçekleştirdi. Burnie Burns, Tesla'sını çizgi-romanlardan kaçma bir modele dönüştürdü.

Web bilim-kurgu dizisi Red vs. Blue'nun arkasındaki beyin Burnie Burns, aracının iki boyutlu görünmesi için ürün tasarlama konusunda uzmanlaşmış bir şirketten yardım istedi. Gerekli parçalar 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla üretildi. Model S P90D, dünya üstünde eşi benzeri görülmemiş bir otomobil haline geldi.

Burns, cel gölgelendirme kullanma fikrini ortaya attı. Bu mimari, 3B nesneleri düz gibi gösterdi ve eski çizgi filmleri ve çizgi romanları andıran bir tasarıma büründü. Tesla Model S artık üç boyutludan ziyade 2 boyutlu gibi gözüküyor. Sarı renk seçimi de hatları belirginleştirmek için harika olmuş diye düşünüyoruz.

