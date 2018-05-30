Son aylarda Tesla otomobillerinin otonom sürüş sistemleri devredeyken gerçekleştirdikleri kaza sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen son kazada sürücü küçük yaralarla kurtuldu.

Mart ayında yaşadığı ciddi mali krizin izleriyle iki aydır boğuşan Tesla bir yandan Model 3 üretimini hızlandırdı, diğer yandan dünyanın farklı bölgelerine açılma konusunda önemli adımlar attı. Dünyanın en yenilikçi elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla’nın başındaki en büyük bela, otonom sürüş sistemleri devredeyken gerçekleşen kazalar oldu.

Son aylarda biri ölümlü iki şiddetli kazada bir Model X ve bir Model S hurdaya döndü. Dünya basını bu kazalara, otonom sürüş sistemleri henüz çok bebek bir teknoloji olduğu için ilgi duyuyor. Kaliforniya’da dün gerçekleşen son kazada sürücü küçük yaralanmalarla kurtulurken, Tesla aracının bu kez duran bir polis arabasına çarpması ilginç bir durum oldu. Kaza sırasında polis arabasının içinde herhangi bir memur bulunmuyordu.

Tesla daha önce gerçekleşen iki kaza hakkında yaptığı açıklamalarda, sürücülerin otopilotu açtıktan sonra dikkatlerini başka yerlere verdiklerini savundu. Bilindiği üzere Tesla’nın otonom sürüş sistemleri, sürücülerin düzenli olarak yola bakmalarını ve direksiyona dokunmalarını gerektiriyor.

Elon Musk ve Tesla, uzun süredir otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesi yolunda müşterilerinden destek beklediklerini vurguluyorlar. Bu nedenle hala soruşturması devam eden kazaların, insan hatası sonucunda gerçekleştiğini savunuyorlar. Geçtiğimiz hafta Tesla’ya henüz tehlikeli ve kullanılması güç bir teknolojiyi sunduğu için tazminat davası bile açıldı. Routers’a göre 5 milyon dolar tutarındaki dava, yazılım güncellemelerinin geç gönderildiğine ilişkin söylemler içeriyor.

Bloomberg, Tesla’nın otonom sürüş sistemi kazalarında %40 azalma yaşadığı iddiasına inanmadıklarını söylüyor, bu konuda firmayı yeterli veri açıklamamakla suçluyor. Elon Musk, şeffaflık ilkeleri gereği sürüş sistemlerine ilişkin verileri düzenli olarak yayınlamayı kabul etti. Resmi kurumlara göreyse otonom sürüş kazalarındaki düşüş %13 olarak belirtiliyor.

Tesla müşterileri bir şekilde otonom sürüş sistemlerine fazlasıyla güveniyorlar. Henüz arabanızı bırakıp, kendi halinizde takılacağınız kadar gelişmiş olmayan bu sistemler, çeşitli yazılımlarla güncelleniyorlar. Her yeni modelde daha iyi sonuçlar veren teknoloji yakın zamanda yaygınlaşacak, ancak o vakte kadar insanların biraz daha dikkatli deneyimlemeleri gerekiyor.

Çıkan kaza haberlerinden sonra Tesla müşterilerine yönelik yapılan bir araştırmada, %73’nün Tesla’nın otonom sürüş sistemlerine güvenmedikleri tespit edildi.