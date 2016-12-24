Bir Timsah iPhone 7'yi Isırırsa Ne Olur?

''iPhone 7 timsah ısırığına karşı dayanıklı mıdır?'' diye hiç merak ettiğiniz oldu mu? Eğer ettiyseniz cevap bu videoda.

Eğer pek şanslı değilseniz telefonunuzun başına her şey gelebilir. Üstelik yeni aldığınız bir telefon ise başınıza gelen olay canınızı daha çok yakar.

Mesela yeni aldığınız, kutusundan daha yeni çıkardığınız telefonunuzu bir anda elinizden düşürebilirsiniz. Ya da masada duran telefonun üstüne su vb bir içecek birden dökülebilir, siz de öyle masum masum telefonunuzun sırılsıklam olmasını izleyebilirsiniz.

Ya da, çok 'extreme' bir yaşam stiliniz varsa, telefonunuzun sonu vahşi bir hayvanın elinden gelebilir. Örneğin bu videoda olduğu gibi. YouTube'da mobil cihazlara ve aksesuarlarına enteresan testler yapması ile bilinen kanallardan olan TechRax, iPhone 7'ye 'timsah dayanıklılık testi' yapmış. Bir timsah iPhone 7'yi ısırırsa ne olur?