Parçalanmış Kafatasını Düzeltip Kazazedeyi Hayatta Tuttular

Uzman doktorlar, kafatası neredeyse tamamen parçalanmış kazazedeyi hayata döndürmeyi başardılar.

2 yıl önce yaşanan bir trafik kazasına ait bu görüntüler Reddit'te ortaya çıktı. Resim 1'de görmüş olduğunuz kafatası, henüz doğrulanmasa da emniyet kemeri takmamış bir kadının yaşadığı trafik kazasından sonraki hali.

Kafatasında ciddi kırıklar, tamamen yapısı bozulmuş üst ve alt çene ve derinin altında bağımsız kemik parçaları... Hala hayatta olan kadının ameliyatı tam 8 saat sürdü; ameliyatı gerçekleştiren ekip ise yaptıkları işle ne kadar övünse az kalır...

Ameliyat sonrası görüntülere bakıldığında, kafatasını yeniden birleştirmek için ne kadar çok eklenti takıldığını ve ameliyatın ne kadar zor olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Görüntüleri paylaşan doktorun söylediğine göre kazayı yapan kişinin durumu iyi ve sağlığı gittikçe düzeliyor.

Görüntülere yorum yapan bir Reddit kullanıcısı: ''Dış görüntüsü böyle ise içinin ne kadar hasarlı olduğunu hayal bile edemiyorum. İnsan bedeninin böyle bir hasara direnmesi ve iyileşmesi, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.'' şeklinde konuştu.