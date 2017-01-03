Bir Tsunami Dalgası En Fazla Kaç Metre Olabilir?

Yeryüzündeki en büyük felaketlerden biri olan tsunami; şehirleri, adaları ve bazı kara parçalarını yutabiliyor. Peki bu devasa dalgalar dünyamızın tarihinde kaç metreye ulaştı, kaç metreye ulaşabilir?

Tusunami, gezegenimizin gördüğü en büyük doğal felaketlerden. Şehirleri, hatta büyük adalar gibi kara parçalarını tamamen yutabilen bu denizden gelen felaket; aslında düşündüğümüzden daha da tehlikeli. En hatırda kalanlar, 2004 ve 2011 gibi yakın zamanlarda Hindistan ve Japonya’da gerçekleşenler.

Bu afetin temelde iki nedeni var: ilki su altındaki büyük yer hareketleri (bir yanardağ patlaması veya depremler), ikincisi ise suya bir cisim (meteor, atom bombası) çarpması ile büyük su hareketlerinin oluşması. RealLifeLore isimli YouTube hesabı, bir tsunaminin şiddetinin ne olabileceğini ve kaç metre yüksekliğe ulaşabileceğini; geçmişte yaşanmış örnekler üzerinden değerlendiriyor.

2004’te Hint Okyanusu’nda olan 9.1 büyüklüğünde bir depremle 30 metre uzunluğuna çıkmıştı. 2011’de Japonya’yı vuran felaket, 40.5 metreyi bulmuştu! 1963’te İtalya’da bir barajın çökmesiyle oluşan tsunami ise neredeyse 250 metreyi buldu. Malesef bu olayda, 2500 kişi hayatını kaybetti. 1958’de Alaska’da gerçekleşeni ise 100 metreyi buldu, neredeyse Empire State binasının boyuna ulaştı!

Ancak daha da korkuncu 1.5 milyon yıl önce Hawaii Adası’ndaki Molokai Adasında gerçekleşeni: 600 metre yüksekliğiyle neredeyse 4 adet Giza Piramidi boyutunda! 66 milyon yıl önce dinazorları yok eden meteor Dünya’ya çarptığında oluşan tsunaminin yaklaşık 5 kilometre olduğu düşünülüyor. Bu da tam tamına 2 milyon adet nükleer bombanın patlamasıyla oluşabilecek bir tsunami uzunluğu anlamına geliyor.

Neredeyse Everest dağının tepesine çıkmadan kurtulamayacağınız bu felaketleri tartışan aşağıdaki videoyu mutlaka izlemelisiniz.