Bir Türk Bilim İnsanı MIT'de Bölüm Başkanı Oldu!

Prof. Dr. Asuman Özdağlar, ABD'nin en prestijli okullarından Massachusetts Institute of Technology'de Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün Başkanı oldu!

Başarılı Türk bilim kadını ve özellikle de oyun teorisi ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça tanınan Prof. Dr. Asuman Özdağlar, Massachusetts Institute of Technology(MIT)'de Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün bölüm başkanı oldu. Bölümün ise MIT içerisindeki en kalabalık öğrencinin bulunduğu bölüm olduğu ve neredeyse MIT'nin kalbini oluşturduğu bilinen bir gerçek.

16 Aralık 1974 doğumlu ve üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Bölümü mezunu olan Özdağlar, 1996 yılında ODTÜ'den mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını da MIT'de yapmış. 1 Temmuz 2017'den beri Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü geçici başkanı olan Anantha Chandraksan'dan, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Bölüm Başkanlığı'nı Özdağlar devraldı.

Özdağlar hakkında, "Profesör Ozdaglar ilham verici bir araştırmacı. Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında gerçek bir lider olarak ortaya çıkan bir" diye belirten Chandraksan, "Eğitimci olarak vizyonu ve özverisi eşit derecede etkileyici biri. Hem öğrencilerinin yorulmaz savunucusu ve hem antrenör hem de EECS'deki eğitim yeniliğin güçlü bir savunucusuydu" dedi.

Açıkçası kendisiyle gurur duyuyoruz ve başarılarının devam etmesini umuyoruz. Özdağlar gibi başarılı bilim insanları yurt dışında bizim bayrağımızı gerçek taşıyan kişiler bizce. Siz ne düşünüyorsunuz?