Türk Kullanıcının Satın Aldığı iPhone X'dan Kıl Çıktı

Bir Ekşi Sözlük yazarı, satın aldığı telefonu kutusundan çıkarırken jelatinle telefon arasında kıl olduğunu görünce para iadesi istedi.

Her aldığı teknoloji ürününü kutusundan çıkarmadan önce muhakkak videoya çektiğini söyleyen ‘gkn s’ isimli bir Ekşi Sözlük yazarı, bu sefer her zamankinden farklı bir sürprizle karşılaştı.

Bir mağazadan sipariş verdiği iPhone X’una 29 Kasım tarihinde kavuşan kullanıcı, cihazın arka kısmında jelatinle telefon arasına sıkışmış bir kıl gördü. Kutu işlemlerinin insan eli değmeden hazırlandığını düşünürsek bu durumun profesyonellik dışı olduğunu söyleyebiliriz, zira kullanıcının telefonla görüştüğü Apple’ın müşteri hizmetleri de kendisine aynı cevabı vermiş.

Kullanıcı, telefonu satın aldığı mağazayı arayarak cihazın iade edilmesini talep etti. Söylediklerine göre şirket bu konuda kendisine sıkıntı çıkarmamış ve para iadesi yapacaklarını söylemiş. Her ne kadar müşteri hizmetleri anlamında bir sorun yaşamamış olsa da büyük bir hevesle kutusundan çıkardığı iPhone X’da bir kılla karşılaşması, eminim ki hevesini kursağında bırakmıştır.

Her neyse, kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Eğer videonun kutu açılışını izlemek isterseniz de sizleri şuraya alalım.