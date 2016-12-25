Bir Türlü Pes Etmeyen BlackBerry'den Yine Fiziksel Klavyeye Sahip Android Telefon Geliyor

Android telefonlarında da fiziksel klavyeden vazgeçmeyen BlackBerry, başarısız olduğu halde bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Şirket şimdi bir fiziksel klavyeli telefon daha tanıtacak.

Birkaç ay önce akıllı telefon sektöründen tamamen çekildiği iddia edilen BlackBerry, pazara ufak bir ara vermiş ancak farklı bir şirketle ortaklığa giderek tekrar sahalara dönümüştü. Şimdi ise BlackBerry'nin önümüzdeki yılın başlarında duyurmasını beklediğimiz yeni telefonunun sesleri duyuldu.

BlackBerry'nin fiziksel klavyeye ve hafif kavisli ekrana sahip yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. Bir önceki BlackBerry Priv gibi Android işletim sistemiyle çalışan telefon, Priv gibi fiziksel klavyeye sahip olacak ancak kızaklı yapı olmadan telefonun klavyesi direkt dahili gelecek.

Şimdilik hakkında pek fazla bilgi olmayan telefonun 4.5 inçlik ekrana ve parmak izi okuyucuya sahip olacağı bilinirken "BlackBerry Mercury" adına sahip olacak cihaz 2017 yılının ikinci yarısında satışa çıkacak ve muhtemelen 2017'nin hemen başında düzenlenecek olan CES 2017 fuarında tanıtılacak.