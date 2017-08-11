Kalanick'in aksine uyumlu ve sevecen kişiliğiyle tanınan Graves, Kalanick'in yazdığı Tweet mesajına verdiği kısa bir cevapla firmanın CEO'su olmaya giden yola girmişti.

2010 yılı Ocak ayında Uber henüz 10 yılını doldurmamışken daha sonra CEO olan Kalanick bir tweet atmıştı: “Sabit konumlu bir hizmet için girişimci ruha sahip bir ürün müdürü / iş geliştirme uzmanı arıyoruz. Önerisi olan?”

Graves, Kalanick’in mesajını görmüş ve şöyle cevaplamıştı: “İşte ip ucu: bana e-posta gönderin.” E-posta adresini de mesajında belirtmişti.

Graves, Perşembe günü Uber’deki operasyonel görevinden ayrılmıştı. Fakat hala yönetim kurulunda bulunuyor. Vaktiyle yaptığı sıra dışı iş başvurusu, Uber’de yapılan en uzun süreli çalışmayı gerçekleştirmesine neden olmuştu. Öyle ki, bu yılın başlarında CEO görevinden ayrılan Kalanick’ten de daha uzun süre görevde kalmıştı.

Graves en son firmanın global operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Fakat Uber’de birkaç farklı görevde daha bulunmuştu.

Kalanick Uber’in geçmişi ile ilgili ayrıntılara değindiği bir blog mesajında şöyle diyordu: “1 Mart, Ryan Graves’in ilk iş günüydü ve o tarihte yer hizmetlerine başlamıştı. O günden itibaren haftada 15-20 saat seyir halindeki sürücüler, fiyatlandırma modelleri, ürünler gibi tüm konularla ilgili mesai harcadık. Girişimcilik oyununu çabucak kapan Graves, Uber’in takımını kurmak, San Francisco’yu çalışır hale getirmek ve diğer alanlardaki büyümeye katkıda bulunarak büyük bir başarıya imza atmak için canla başla çalıştı.”

Karın tokluğuna çalışmaktan 1.58 milyar dolara

Graves’in iş tecrübesi 2010 yılında General Elektrik’te veri tabanı yöneticiliği pozisyonunda başlamış, Foursquare’e ilk başvurusu reddedilince, ücretsiz çalışmak üzere, firmanın iş geliştirme departmanında devam etmişti.

Muhtemelen Kalanick, Graves’in ilk tweet mesajından sonra peşini bırakmamış, ve Graves Uber’in ilk istihdam ettiği kişi olmuştu. Graves firma içerisindeki iş hayatı boyunca Kalanick’in agresif kişiliğinin aksine, “Bay İyi Çocuk” olarak tanınmıştı. Hem Uber içerisinde, hem de geniş anlamda teknoloji topluluğunda sevilen bir insan olarak tanımlanıyordu.

Uber’in ilk yatırımcılarından olan Chris Sacca, Graves’in görevini bırakacağı haberini duyunca Perşembe günü Twitter’da Graves hakkında birkaç heyecanlı mesaj yazmıştı. Graves ve Sacca’nın uzun süreli arkadaşlıkları bulunuyor. Graves ve eşinin, Graves Uber’de işe başlamadan önce de geceyi Sacca’nın evinde geçirdikleri oluyordu.

Sacca mesajlarında “Graves herkesin sürekli saygı duyduğu bir yönetici ve aynı zamanda arabuluculuk noktasında muhteşem bir insandır” diyor.

Aynı zamanda yatırımcılar arasında yer alan Kevin Rose’ da benzer şekilde desteğini sunan bir mesaj atmış:

“Tanıdığım en güzel ve düşünceli insanlardan biri. Yaptığın şeylerden ötürü tebrik ederim.”

Graves şirket içi yazdığı bir bildiride Eylül ayı ortalarında firmadan resmi olarak ayrılabileceğini fakat Uber’e yeni bir CEO bulunması konusunda iş birliğine devam edeceğini belirtiyor.

Uber’in 68 milyar dolarlık değeri Graves’i hisse milyarderi yapıyor. Ortaklardan Kalanick ve Garret Camp daha yüksek bir hisseye sahip olmakla birlikte Graves’in hissesinin 1.58 milyar dolar olduğu söyleniyor.