iPhone X Plus ve iPhone 'un Maket Görüntüleri Paylaşıldı

Herkesin merakla beklediği yeni iPhone'lara dair bilgiler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Apple'ın bu sonbaharda 3 yeni iPhone ile piyasaya katılması bekleniyor ancak henüz telefonlara dair resmi bir açıklama ya da tanıtım görseli yok. Ancak tahmin edeceğiniz üzere pek çok görsel ve bilgi sızdırıldı. Gelen son resmi olmayan görüntüler ise Apple cihazları ile ilgili yaptığı tahminlerle ve bu tahminlerin doğruluğuyla adından sıkça söz ettiren Ben Geskin'den geldi.

Ben Geskin, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı bir dizi fotoğraf ile Apple'ın yeni iPhone X Plus ve iPhone 9'unun maketlerini yayınladı. Resmi tanıtım için beklenen tarih artık iyice yaklaşmış durumda ve bu maket görsellerin de böyle bir tarihte yayınlanmış olması, görüntülerin doğru olması ihtimalinin hayli yüksek olduğunu gösteriyor.

Görüntülerde en çok dikkat çeken detay ise telefonların her ikisinin de ekran tasarımının çentikli olacak olması. Çentikli tasarım son dönemde fazlasıyla yaygınlaştı ancak kullanıcıların çok da sevmediği bu ekran tasarımı, yeni iPhone'larda da yer alacak gibi duruyor. Ancak tabii ki bu maketler yalnızca bir tasarım tahmininin ürünü ve gerçek görüntüler için bir süre daha beklememiz gerekecek.