Düşük Fiyatlı Yeni iPhone X OLED Ekrana Sahip Olacak

Apple‘ın, bu sene içerisinde 3 yeni iPhone modelini satışa çıkaracağı söylenmekteydi. Bunlardan düşük fiyatlı olan modelin, LCD ekrana sahip olacağı düşünülüyordu ancak bir Twitter kullanıcısı, cihazın OLED ekranlı olacağını iddia etti.

Apple'ın bu sene içerisinde yeni iPhone X, iPhone X Plus ve bu modellere ek olarak 6.1 inçlik yeni bir model daha çıkarması beklenmekte. Yeni iPhone X'in 5.8 inç, iPhone X Plus'ın ise 6.5 inçlik OLED ekrana sahip olacağı birçok kaynak tarafından dile getirildi. Daha ucuz fiyatlı olması beklenen diğer modelin ise 6.1 inçlik bir LCD ekrana sahip olacağı iddia edilmişti.

Bir Twitter kullanıcısı ise paylaştığı resimde, 6.1 inçlik OLED ekranların yeni iPhone modeline ait olduğunu iddia etmekte. Mr white isimli bu Twitter kullanıcısı, çoğu kişi tarafından güvenilir bir kaynak olarak görülse de ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu düşük fiyatlı modelin LCD ekrana sahip olmasını beklediğini belirtmişti.

Eğer ki Mr White'ın iddiaları doğruysa güvenilir kaynak olma konusunda kendini bir adım daha ileri taşımış olacak çünkü iddialarının zıttını beyan etmiş olan isim Ming-Chi Kuo, geçmişteki tahminleriyle büyük bir saygı kazanmış birisi. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla bu tahmin şavaşının da kazananı belli olmuş olacaktır.