Uber sürücülerinin son günlerde başına gelen ‘darp’ haberlerine bugün yenileri eklendi. Gelen son habere göre Uber sürücüsü olan Alihan G., yediği dayaktan hastaneye kaldırıldı.

Uber’e yapılan saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Dün paylaştığımız haberimizde, Uber sürücülerinin genel olarak taksiciler tarafından darp edildiklerine dair bir video paylaşmıştık. Şimdi ise olaylar biraz daha ciddiye binmiş gibi duruyor: Uber sürücüsü Alihan G. hastanelik edildi, Bahtiyar Poslu isimli bir şoförün ise 12 taksicinin lincinden zor kurtulduğu öğrenildi.

Üsküdar Ünalan Mahallesi’ne sahte bir müşteri çağrısına giden Uber sürücüsü Alihan G., feci şekilde dövülerek hastanelik edildi. Bir diğer Uber şoförü olan Bahtiyar Poslu ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ‘sözde’ 5 müşterisini beklemeye başlarken 12 taksicinin saldırısına uğradı. Poslu, olayı şu şekilde açıkladı:

“Müşteriyi geldiğimi söylemek için aradım. Ancak gelmeyince sahte çağrı olduğunu anladım. Bu sırada 12 kişi saldırdı bana. Küfür ettiler. ‘Kafana sıkacağız’, ‘Öldüreceğiz’, ’Buradan yolcu aldırmayacağız’ dediler. Canımı zor kurtardım. Darp raporu alıp şikâyet ettim.”

Benzer bir saldırıya geçtiğimiz hafta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uğradığını belirten Yavuz Saraç ise şans eseri olaydan yara almadan kurtulmuş. Saraç, "Bizim her birimizin turizm şirketi var. Acentelerden yolcularımızı alıyoruz. Sistem üzerinden aldığımız yolculardan sistem üzerinden fatura kesiliyor. TÜRSAB’dan, belediyeden, ulaştırma bakanlığından belgeniz olması lazım. Eğitim almanız, sınavlara girmeniz lazım. Oysa taksicilikte bunların hiçbiri yok” ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise saldırı haberlerinin kasıtlı olarak yayıldığı görüşünde. UBER’i yasaklatmak için dava açan Eyüp Aksu, “12 Mart’ta UBER’e açtığımız dava sonuçlanacak. UBER’e erişim mahkeme kararıyla kesilecek. UBER sürücülerine yönelik saldırılar mahkeme kararını etkilemeye yönelik algı operasyonu. Saldıranların hiçbiri taksici değil. UBER’de çalışanlar sık sık bu tip haberler yaptırıyorlar” dedi.