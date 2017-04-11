Bir Üreticiden Açıklama: Windows, Android'den Daha Güvenli!

Dünyada yüksek satış rakamlarına ulaşamasa bile kendine kemik bir kitle oluşturmayı başaran Wileyfox, çok tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Microsoft, sırtında bir kambur olan ve ticari açıdan zarardan başka bir şey getirmeyen Windows temelli akıllı telefonlardan kurtulmak istiyor. Ancak Windows Mobile altyapısı kullanmak isteyen çok sayıda şirket var: Wileyfox bunlardan biri. Wileyfox dünya çapında pek tanınmasa da CyanogenMod mimarili telefonlarla kendine has bir müşteri kitlesi oluşturdu.

Bilindiği üzere CyanogenMod, Android ekosisteminde çok popüler. Şimdiyse Wileyfox'un Windows telefonlarına yatırım yapmayı planladığı ortaya çıktı. CyanogenMod ile tanıtılmış ilk Windows telefonunun yılın sonunda satışa sunulması bekleniyor. Wileyfox satışlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Andy Lee şaşırtıcı bir açıklamaya imza atarak, “Windows güvenlik açısından Android'den çok daha üstün. Bu nedenle yeni modellerimiz için daha uygun olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Piyasaya çıkacak telefonla ilgili teknik detaylar şu an için mevcut olmasa da Wileyfox, amacının geniş yelpazedeki etkinlikler için kullanılabilecek ekonomik bir model yaratmak olduğunu iddia ediyor. Lee, "İnsanlar, hem uygun fiyatlı ve hem de kaliteli bir cihaz edinmek istiyor. Biz de bunu sağlayacak niteliklere sahibiz.” ifadelerini kullanıyor. Şirket, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla 500.000 fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirerek 2 milyon sınırına dayanmayı hedefliyor ve bu iyimser hedefin önemli bir kısmını Microsoft ile yapacağı işbirliğine bağlıyor.