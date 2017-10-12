Bir Ürüne Çok Para Ödememizin Arkasındaki Psikolojik Sebep

Bazen daha ucuza alabileceğimiz bir ürünü dünya kadar para ödeyerek satın aldığımız durumlar olabiliyor, buna örnek olarak altın kaplama bir iPhone modelini ya da Vertu’nun müthiş pahalı akıllı telefonlarını örnek gösterebiliriz. Peki bunun arkasında hangi psikolojik sebep var?

Örneğin bir kulaklığı örnek alalım. Fiyatı 10 bin dolara varan kulaklıklar bulunuyor. Peki bu kulaklığın ses kalitesi, diğerlerine nazaran 10 kat daha mı iyidir? Fiyatı on binlerce TL’ye varan pahalı eşyalar, sanki daha özgün ve daha fazla özelliğe sahipmiş gibi lanse edilir. Peki gerçekten de böyle midir, yani kolay kazanmadığımız paraları nasıl oluyor da bu kadar kolay harcayabiliyoruz?

Bir ürünün fiyatının algımızı nasıl etkilediğine yönelik yapılan araştırmalar, değer anlayışımız açısından fiyatların çok önemli olduğunu gösteriyor. Öyle ki daha ucuz olanla aynı kalitede olsa dahi pahalı eşyaları daha üstün ya da etkili görüyoruz. Bununla ilgili yapılan bir araştırma, konuyu çok daha güzel özetliyor.

California Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları bir deneyde, deneklerin aynı şarabı fiyatı yüksek söylendiğinde daha kaliteli bulduklarını ve büyük bir zevkle içtiklerini ortaya çıkardı. Başka bir araştırmada ise plasebo ağrı kesiciler kullanılmış. Fiyatı yüksek olarak söylenen ilaçların, düşük olanlara nazaran daha etkili bulunduğu görülmüştü. Peki laboratuvar ortamı dışında fiyat ve algı, bizim karar alma mekanizmamızı nasıl etkiliyor?

Harvard İşletme Fakültesi profesörlerinden Michael Norton’a göre insanlar, iki katı pahalı olan ürünün iki katı daha kaliteli olduğunu düşünüyorlar. Hatta bu ürünleri satın aldığımızda yaşadığımız tatminlik, ucuz olanlara nazaran iki kat daha fazla. Daha pahalı ürünlere yönelme nedenimiz de tatmin duygusunu bu kadar uçlarda yaşamak istememiz.